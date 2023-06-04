الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبرز المعلومات عن جودت يلماز نائب الرئيس التركي الجديد

جودت يلماز
جودت يلماز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، تشكيل الحكومة التركية الجديدة.

وأعلن أردوغان تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس، ومحمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، كما أعلن تعيين علي يرلي قايا وزيرا للداخلية.

 وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن نائب الرئيس التركي الجديد.

من هو جودت يلماز نائب الرئيس التركي الجديد؟

  • ولد في أبريل 1967.
  • درس في المدرسة الثانوية في بينكل 1983.
  • تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية قسم الإدارة العامة التابعة لجامعة الشرق الأوسط التقنية في 1988.
  • وفي 1989 بدأ العمل في هيئة تخطيط الدولة التابعة للحكومة التركية.
  • في عام 1992 درس العلاقات الدولية في جامعة دنفر بالولايات المتحدة.
  • كما درس العلوم السياسية والإدارة العامة في جامعة بيلكنت، وحصل على درجة الدكتوراه.
  • وفي عام 2003 عين مسؤولا عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
  • في عام 2007 انتخب نائبا في البرلمان التركي عن دائرة بينكل الانتخابية.
  • في عام 2009 شغل منصب وزير دولة في حكومة أردوغان الثانية.
  • وفي عام 2011 حتى 2015 شغل منصب وزير التنمية في حكومة أردوغان الثالثة.
  • وفي عام 2015 شغل منصب نائب رئيس وزراء تركيا في الحكومة المؤقتة المشكلة من قبل رئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو.
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