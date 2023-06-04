أبرز المعلومات عن جودت يلماز نائب الرئيس التركي الجديد

الأحد 04/يونيو/2023 - 10:07 ص 6/4/2023 10:07:34 AM

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، تشكيل الحكومة التركية الجديدة.

وأعلن أردوغان تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس، ومحمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، كما أعلن تعيين علي يرلي قايا وزيرا للداخلية.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن نائب الرئيس التركي الجديد.

من هو جودت يلماز نائب الرئيس التركي الجديد؟