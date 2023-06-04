ثعلب المخابرات وكاتم الأسرار.. من هو هاكان فيدان وزير الخارجية التركي الجديد؟

يعرف هاكان فيدان وزير الخارجية التركي الجديد.،بأنه كاتم الأسرار والصندوق الأسود للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أطلق عليه الأتراك لقب "ثعلب المخابرات"، نظرا لاستمراره لما يزيد عن 13 عاما في قيادة جهاز الاستخبارات التركي.

و أعلن الرئيس التركي، مساء السبت، تشكيل حكومته الجديدة، والتي تم تعيين فيدان فيها وزير للخارجية.

- من هو هاكان فيدان وزير الخارجية التركي الجديد؟

نرصد خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن وزير الخارجية التركي الجديد.

ولد عام 1968 في العاصمة أنقرة.

درس في الأكاديمية الحربية البرية، وتخرج عام 1986.

حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية والإدارة من جامعة ميرلاند الأمريكية.

حصل علي درجة الدكتوراه عام 2006 من جامعة بيلكنت، وكان موضوعها حولها استخدام تكنولوجيا المعلومات في التحقق.

كما شغل منصب مستشارا اقتصاديا وسياسيا بسفارة تركيا في أستراليا.

ترأس عام 2003 وكالة التنمية والتنسيق التركية.

شغل منصب مستشارا لأحمد داود أوغلو عندما كان وزيرا للخارجية.

في عام 2007 شغل منصب نائب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الدولي والسياسة الخارجية.

في 2009 شغل منصب نائب رئيس الاستخبارات التركية، وبعد عام واحد أصبح رئيسا للجهاز وعمره 42 عاما.

عام 2016 كان صاحب الدور الأبرز في إنقاذ أنقرة من محاولة الإنقلاب الفاشلة.

قاد فيدان مؤخرا عمليات التقارب التي قامت بها تركيا مع بعض الدول العربية.

وفي وقت سابق من اليوم، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بتنفيذ رؤية قرن تركيا أثناء فترة ولايته الجديدة.

وأكد "أردوغان" أن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام الشعب أبواب مرحلة جديدة، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

وقال الرئيس التركي: "خلال السنوات الخمس المقبلة سنواصل العمل بكل عزيمة من أجل تنفيذ رؤية قرن تركيا".