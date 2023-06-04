"هيبس" مشروع تخرج لطلاب "إعلام الأزهر" عن التنمية المستدامة في الوادي الجديد

سلّط فريق من طلاب كلية الإعلام في جامعة الأزهر الضوء على واقع الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، وما ستؤول إليه وفقًا لرؤية “مصر 2030”، من خلال تدشين مجلة أطلقوا عليها “هيبس” ضمن مشروع تخرج الفرقة النهائية لقسم الصحافة والنشر بالكلية.

وقال محمود جاد، أحد أعضاء فريق مشروع التخرج، إن المجلة حلم الفريق المكون من ثمانية أشخاص وهو يتناول تغطية محافظة تستحوذ على 44% من مساحة مصر.

وأشار إلى أن المجلة تناولت الحديث عن مشروعات التنمية المستدامة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي من عام 2016 حتى الآن وما زالت مستمرة، وعرض لأهم المزارات والأماكن السياحية التي تتمتع بها المحافظة، وإلقاء الضوء على جوانب من حياة أهلها وعاداتهم الثرية والمتنوعة.

ولفت إلى أن الفريق أجرى العديد من الحوارات الصحفية مع المسؤولين والأهالي بالمحافظة الصحراوية ورصد كل ما فوق أرض الوادي وما تحتها من الثروات الباطنية، وتم عمل معايشة ميدانية لحياة المواطنين هناك كذلك زيارة المعالم الأثرية وتوصيف ما بها والتركيز على العادات والتقاليد التي يتمسك ويعتز بها أهالي المحافظة ورصد جميع جوانب الحياة بالوادي من رياضة واقتصاد وزراعة وتعدين، واهتموا بإبراز أبطال الوادي البارعين في جميع المجالات، ومن قدموا جهودًا رائعة تستحق الشكر والتقدير.

ويشرف على المشروع أحمد السيد الأستاذ المساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية والمشرف العام الدكتور محمد البحراوي الأستاذ بالكلية ويتكون الفريق من ثمانية أشخاص وهم محمود عاصم وأبوزيد حسن ومحمود جاد ومحمد كرم ومحمود سيد ومحمود عبد العزيز ونبيل صبري ووليد حسين.

وعن سبب اختيار اسم “هيبس” ليتم إطلاقه على المشروع، قال إنه يعود إلى مسمى العاصمة القديمة للمنطقة وأيضاً اسم لأشهر المعالم السياحية هناك.