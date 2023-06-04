محافظ أسيوط يزور محافظ المنيا لتهنئته بتمام الشفاء

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بديوان عام محافظة المنيا، لتقديم التهنئة له لتماثله للشفاء واستئنافه لمهام عمله بالمحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظ مصرنا الغالية جيشًا وشعبًا وقيادة.

رافقه خلال الزيارة النائب اللواء يونس الجاحر، والنائب محمد عيد عبد الجواد، والنائب حمادة زهير فولي، والنائبة نشوى رائف أعضاء مجلس النواب، ومحمد بشير مدير المكتب الفني لمحافظة أسيوط، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط.

كما رافقه خلال الزيارة الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف أسيوط، والقس عاموس بسطا سكرتير الأنبا يؤأنس مطران أسيوط للأقباط الأرثوذوكس، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم، ويسرى سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة، والدكتورة عفاف عضو المكتب الفني بمديرية الصحة، وأحمد الإدفاوي مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، ومحمود فوزي مدير إدارة الإعلام بالمحافظة، ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ، ومحمد عبد الحفيظ مدير إدارة الشئون الإدارية بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط رسالة شكر وتقدير لمحافظ المنيا على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بدور محافظ المنيا وجهوده في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، داعيًا المولى العلي القدير أن يعينه على استكمال مسيرة التنمية بالمحافظة، وتلبية احتياجات المواطنين في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسىي رئيس الجمهورية.

وأهدى محافظ أسيوط ، محافظ المنيا الدرع التذكاري للمحافظة وبعض الهدايا التذكارية تعبيرًا عن قوة العلاقات وأواصر المحبة بينهم وحرص المحافظ ومرافقوه وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظتين على التقاط الصور التذكارية.

زيارة محافظ أسيوط لمحافظ المنيا

زيارة محافظ أسيوط لمحافظ المنيا

زيارة محافظ أسيوط لمحافظ المنيا

زيارة محافظ أسيوط لمحافظ المنيا

زيارة محافظ أسيوط لمحافظ المنيا

زيارة محافظ أسيوط لمحافظ المنيا

زيارة محافظ أسيوط لمحافظ المنيا

زيارة محافظ أسيوط لمحافظ المنيا

زيارة محافظ أسيوط لمحافظ المنيا

زيارة محافظ أسيوط لمحافظ المنيا

زيارة محافظ أسيوط لمحافظ المنيا

زيارة محافظ أسيوط لمحافظ المنيا