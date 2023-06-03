الجمهور سيدخل من أين؟.. الشركة الأفريقية لتأمين نهائي أفريقيا توضح

قال العميد محمود القاضي، مسؤول الأطقم الأمنية للشركة الإفريقية لتأمين نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، إن المجموعة الإفريقية أتمت جميع الترتيبات واللمسات النهائية أمين المباراة.



وأضاف العميد محمود القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الشركة الأفريقية مسؤولة عن تأمين الأبواب الخارجية والداخلية وأرضية استاد القاهرة.



وأوضح العميد محمود القاضي، أن الدخول إلى الدرجة الأولى والمقصورة سيكون من بوابة مسجد آل رشدان، لافتًا إلى أن الدخول إلى الدرجة الثالثة يمين سيكون من بوابة شارع النصر.



وأشار إلى أن الدخول إلى الدرجة الثالثة شمال سيكون من البوابة البحرية بشارع صلاح سالم ، لافتًا إلى باب الموهوبين مخصص لدخول الإعلاميين والصحفيين في مباراة الأهلي والوداد.



وأكد أنه ممنوع اصطحاب الشماريخ وأقلام الليزر والمعلبات حتى لا يتم إلقاءها على أرض الملعب، لافتًا إلى أنه سيتم فتح أبواب ستاد القاهرة من الثانية ظهرًا وإغلاقها في الساعة التاسعة.

