الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1000 عدسة عيون وحقن خاصة بعمليات المياه البيضاء منتهيه الصلاحية بالغربية

عدسة عيون
عدسة عيون

شنت مديرية تموين محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، حملة برئاسته وعضوية ياسر مراد مدير الإدارة، ومحمد الشيخ مديرالرقابة بطنطا، حيث تم ضبط 1000 عدسات عيون خاصة بعمليات المياه البيضاء وحقن للعيون انتهاء 1/2021  وإنتاج 9/2016  داخل شركة طبية خاصة بجراحة العيون بالغربية، وتحرر محضر بالواقعة.

  جاء ذلك إيماء إلى تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى، وهيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، وبالتنسيق مع المهندس محمد أبوهاشم  وكيل وزارة التموين.

وفى سياق متصل ضبطت مديرية التموين بالغربية، 600 كيلو صدور دجاج مغشوشة ومعبأة داخل أكياس تحمل علامات تجارية مقلدة، داخل مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص فى المحلة الكبرى.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بتمكن حملة لتموين المحلة، من ضبط مصنع وتعبئة مواد غذائية بدون ترخيص والتحفظ بداخله على 600 كيلو صدور دجاج مصنعه ومعبئه داخل أكياس بلاستيكية، تحمل علامات تجارية مقلدة ومغشوشة بغرض التربح بدون وجه حق.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط ، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

كما صادرت مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية 50 طن قمح محلى، داخل مخازن تجميع أقماح لاثنين من التجار بدون ترخيص فى مركز المحلة الكبرى.

كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية وضمت مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية ، وثلاجات حفظ المواد الغذائية ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكرى السلع الأساسية بمركز المحلة الكبرى، وتم خلالها رصد50 طن قمح محلى حصاد موسم عام 2023 داخل مخازن اثنين من التجار لتجميع الأقماح بدون تصريح  بمركز المحلة.

وتم التحفظ على المضبوطات، ونقلها وتوريدها لإحدى الشون الحكومية بمركز المحلة الكبرى، وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

ضبط مهرجان السكندرية عدسة عيون وحقن المياه البيضاء للعيون منتهية الصلاحية بالغربية

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