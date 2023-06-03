طلائع الجيش يهزم سموحة بثنائية ويستعيد أمل البقاء فى الدورى

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم خالد سطوحي لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من جهة اليمين عن طريق محمد سمير، قبل أن يستلم سطوحي الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة بقوة في الشباك.

وسجل محمود وادي الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد عرضية من أحمد متعب قبل أن يحوّلها وادي برأسه على يسار الحارس.

ورفع طلائع الجيش رصيده عند 29 نقطة في المركز السادس عشر بجدول الترتيب من 30 مباراة.

وتوقف رصيد سموحة عند 35 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب.