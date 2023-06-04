قراءة فى ديوان "تمثال عيونه مدمعة" الفائز فى مسابقة النشر الإقليمى

أعد نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، أمسية أدبية بعنوان قراءة في ديوان "تمثال عيونه مدمعة" للشاعر مصطفى حجاب، والفائز في مسابقة النشر الإقليمي عن محافظة القليوبية لهذا العام 2023.

أدار الأمسية الشاعر محمود الزهيري موضحا أهمية التأكيد على تناول الأمسيات الأدبية والشعرية لأعمال الشباب وتناولها بالدراسة والتحليل وتقديمها بالشكل الذي تستحقه من أجل إبراز مواطن الجمال في هذه الأعمال ومنها ديوان "تمثال عيونه مدمعة" للشاعر مصطفى حجاب عضو نادي الأدب بطوخ.

ثم قرأ الشاعر مصطفى حجاب عددا من قصائد الديوان منها "3 قصايد للرحيل والبوح، تمثال عيونه مدمعة، للرحلة والمشوار"، وتحدث الناقد والشاعر محمد علي عزب عن الزمان والمكان في ديوان تمثال عيونه مدمعة، موضحا الدور الذي لعبه المكان في صناعة الإطار الجامع للسرد الشعري وأهمية النحت في تكوين لوح الديوان وتشكيل أبجدياته.

وفي سياق برامج فرع ثقافة القليوبية، عقد نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية أمسيته الأسبوعية، برئاسة الشاعر أبو عمار المصرى، بحضور شعراء وأدباء النادي والذين تناقشوا فى العديد من الأعمال الأدبية مثل قصيدة "فاكرة يا أبويا" للشاعرة إيمان عمارة، "بعد الموت" للشاعر محمد عبد الرحمن، " تعالي نرسم الأحلام" للشاعر مهاب البارودي، "بحرين وشط" للشاعر محمد جاهين، "أنا شمسكم" للشاعر عواد مهني، "200 إشعار" للشاعرة ولاء البركاوى، "عطشانة" للشاعرة أمل الجابري، وقراءة لقصة "حلم" للقاصة هبة يحيى، كما ألقى الكاتب الصحفي محمد الحلواني محاضرة بعنوان "مستقبل الثقافة".

وفي سياق متصل واصل نادي الأدب ببيت ثقافة القلج، فعاليات ورشته الأسبوعية برئاسة الشاعر سيد مرسي، حيث ألقى الشاعر محمد عبيد قصيدة "سألوني ليه" وقدم الشاعر محمد سليمان قصيدة بعنوان "عتاب قلم" كما ألقى الشاعر سعيد مراد قصيدة "أحبك"، وألقى الشاعر محمد بحيري قصيدة "الحلم"، فيما ألقت الشاعرة ناهد فتحي قصيدة بعنوان "رسالة أبي"، وختاما قصيدة "بهلول" للشاعرة ناهد عبدالمطلب، كما ألقى المحاضر أسامة الجوهري محاضرة حول ورق البردي.

جاءت الفعاليات ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والمقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، حيث يشهد برنامج الفرع خلال شهر يونيو الحالي زخما كبيرا في الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المقدمة لرواد المواقع، كما يتضمن عددا من الأمسيات والمحاضرات والمناقشات واللقاءات النقدية حول العديد من الأعمال الأدبية لمبدعي المحافظة.