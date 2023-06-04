الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4 يونيو 2023

مواد البناء
مواد البناء

ينال البحث عن أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4 يونيو 2023 اهتمام الكثيرين المهتمين برصد آخر سعر لمواد البناء التي تتغير بشكل متغير على مدار الأشهر الماضية.

 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4 يونيو 2023

 

نعرض خلال التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4 يونيو 2023.

 

أسعار الحديد اليوم الأحد 

 

حديد عز 40,200 جنيه
حديد بشاى 39,700 جنيه
حديد العتال 39,500 جنيه
حديد عطية 39,400 جنيه
حديد سرحان 39,500 جنيه
حديد المراكبى 39,500 جنيه
حديد المصريين 39,500 جنيه
حديد الكومى 39,300 جنيه
حديد المعادي 39,300 جنيه
حديد بيانكو 39,000 جنيه
حديد العشري 39,500 جنيه
حديد مصر ستيل 39,000 جنيه

 

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 

 


أسمنت المسلح 2,050 جنيها
أسمنت النصر 2,010 جنيهات
أسمنت وادي النيل 1,880 جنيها
أسمنت المخصوص 1,990 جنيها
أسمنت العسكري 1,880 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1,890 جنيها
أسمنت حلوان 1,990 جنيها
أسمنت السهم 1,890 جنيها
أسمنت السويدي 2,060 جنيها
أسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيها
أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيها
أسمنت الممتاز 2,055 جنيها
أسمنت السويس 2,040 جنيها
أسمنت المعلم 1,910 جنيهات
أسمنت تايتان 2,020 جنيها
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 2,020 جنيها
أسمنت النهضة 1,820 جنيها
أسمنت أسوان 1,780 جنيها
أسمنت السد العالي 1,780 جنيها
أسمنت قنا 1,830 جنيها
أسمنت المصريين 1,770 جنيها
أسمنت المصري 2,040 جنيها
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,940 جنيها
أسمنت المنيا 1,940 جنيها
أسمنت العاصمة 1,810 جنيهات
أسمنت البرج 1,900 جنيه
أسمنت الماكس 2,020 جنيها
أسمنت الصخرة 1,900 جنيه
أسمنت الدلتا 1,870 جنيها
أسمنت الصرح   2,030 جنيها

 

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أسعار الطوب اليوم الأحد 
 

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيها
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,596 جنيها
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه
 

أسعار الرمل اليوم الأحد 
 

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 190 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهاا

 

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