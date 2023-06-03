جودت يلماز نائبا له.. الرئيس التركي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن أردوغان تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس، محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، كما أعلن تعيين علي يرلي قايا وزيرا للداخلية.

كما أعلن أردوغان تعيين ألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة، كما تم تعيين رئيس المخابرات السابق هاكان فيدان وزيرا للخارجية.

وأعلن الرئيس التركي تعيين يلماظ طونج وزيرا للعدل، تعيين قائد أركان الجيش يشار غولار وزيرا للدفاع.

كما تم تعيين ماهينور اوزدمير غوكتاش وزيرة للعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، محمد اوزهسكي، وزيرا للبيئة والتطوير العمراني، عثمان اشكري باك وزيرا للشباب والرياضة، محمد أرسوي وزيرا للثقافة والسياحة، يوسف تكين وزيرا للتربية والتعليم، فخر الدين قوجة وزيرا للصحة، محمد فاتح كاتشر وزيرًا للصناعة والتكنولوجيا، ابراهيم يوماكلي وزيرًا للزراعة والغابات، عمر بولات وزيرة للتجارة، عبد القادر اولال اوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية.

وأعرب أردوغان عن شكره لأعضاء الحكومة السابقة الذين انضموا إلى مجلس النواب.

أردوغان يتعهد بتنفيذ رؤية "قرن تركيا" أثناء فترة ولايته الجديدة

وفي وقت سابق من اليوم، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتنفيذ رؤية قرن تركيا أثناء فترة ولايته الجديدة.

وأكد أردوغان أن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام الشعب أبواب مرحلة جديدة، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

جاءت تصريحات أردوغان خلال تدوينه رسالة في الدفتر الخاص بضريح مؤسسة الجمهورية التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.

وقال الرئيس التركي: “خلال السنوات الخمس المقبلة سنواصل العمل بكل عزيمة من أجل تنفيذ رؤية قرن تركيا”.

وتابع أردوغان: "بصفتي الرئيس الثاني عشر للجمهورية، سأواصل الدفاع عن الأخوة الأبدية لأبناء شعبنا، والعمل على تنمية بلدنا والنهوض بدولتنا".

ووجه الرئيس التركي، الشكر لمواطنيه بعد فوزه بالانتخابات التركية على زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقال أردوغان، خلال كلمته في حفل تنصيبه رئيسًا لتركيا، إن الآلاف قطعوا آلاف الكيلومترات من أجل الانتخاب، وأحيى جميع المواطنين الذين صوتوا لي، والجاليات في جميع الدول.

وأضاف أردوغان أنه في السادس من شهر فبراير تعرضت الجمهورية التركية لكارثة طبيعية كبيرة، وعلى الرغم من ذلك، فإن جميع الأطياف بالولايات المنكوبة ذهبوا لصناديق الانتخابات ومارسوا حقهم الوطني، وأحيي جميع المواطنين في الولايات التركية المنكوبة.