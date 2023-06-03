السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد إشادة قرينة الرئيس الأمريكى.. أحمد عبدالحميد يكشف تفاصيل تطبيق "صلحلى"

قرينة الرئيس الأمريكي
قرينة الرئيس الأمريكي

كشف أحمد عبدالحميد، صاحب فكرة تطبيق "صلحلي"، تفاصيل لقائه مع الدكتورة جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإشادتها بفكرة مشروعه عبر صفحتها بتويتر.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم"، لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه طالب في السنة الأولى بمدرسة السويدي، وهي تعاون بين الإدارة المصرية والأمريكية. 

وتابع أن المشروع الذي عرضه أمام جيل بايدن، يساعد في توصيل المواطن بصاحب أي مهنة يطلبها وقبلها يتم عمل مقابلة لكل عامل للتأكد من جودته وكذلك ضرورة التأكد من صيحفته الجنائية لأن الانترنت يسهل ويوفر جهود كثيرة على البشرية.

وأكد أن ما يتم دراسته يتم تطبيقه على مدار العام ليكون بعد الانتهاء من الدراسة خريج بخبرة وهذا النوع من التعليم هو النهضة القادمة لمصر.

تعليق جيل بايدن

وكانت جيل بايدن قد نشرت صورة لأحمد والطالبة بسملة عبر صفحتها على تويتر خلال الزيارة وعلقت عليها قائلة: "شباب مصر هم حاضرها ومستقبلها".

أحمد عبدالحميد قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق جيل بايدن تطبيق صلحلي إشادتها

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