جيل بايدن لم تكن الأولى.. قيادات أجنبية انبهرت بزيارة مصر

دائما تكون مصر مبهرة لكثير من الملوك والرؤساء، ففي أخر مرة حرصت السيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن على أن تستقبل إشراقة شمس عامها الجديد اليوم السبت 3 يونيو 2023 خلال زيارتها الحالية لمصر بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول



واستهلت قرينة الرئيس الأمريكى الجولة بزيارة تمثال أبو الهول. بصحبة وزير السياحة والاثار أحمد عيسى والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.



جيل بايدن لم تكن الاولي

كان الرئيس فرانكلين روزفلت الذي قضى 12 عاما في البيت الابيض أول رئيس أمريكي يزور مصر وزارها ثلاث مرات.

وكانت زيارته الأولى من 22 الى 26 نوفمبر عام 1943 وفي ذلك الوقت لم تكن الحرب العالمية الثانية وضعت أوزارها بعد.

وخلال الزيارة عقد روزفلت مؤتمر القاهرة الاول بمشاركة الزعيم البريطاني ونستون تشرشل والزعيم الصيني شيانج كاي-شيك.

وكانت الزيارة الثانية من 27 نوفمبر الى الثاني من ديسمبر من نفس العام وخلالها عقد روزفلت مؤتمر القاهرة الثاني بمشاركة تشرشل والرئيس التركي اينونو.

وتمت الزيارة الثالثة بين 13 و15 فبراير عام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وخلالها بدأت العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والسعودية باجتماع عقده روزفلت على ظهر سفينة حربية في قناة السويس مع الملك عبد العزيز ال سعود.

وايضا استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، محمد يوسف كالا نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الأسبق وحرمه والوفد المرافق له من الوزراء الحاليين والسابقين والدبلوماسيين من السفارة الأندونيسية، ويأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وتعزيز التبادل الثقافي وتدعيم العلاقات بين مصر ودول العالم المختلفة.



وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، والذى استهل الزيارة بالترحيب بالضيوف واصطحبهم فى جولة تعريفية بالمتحف وقاعاته المختلفة ودوره المجتمعي والثقافي في زيادة الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين.



وأشار الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إلى أن سياسة المتحف تهدف فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور الثقافى والاقتصادى والمعرفى والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي وتوطيد أواصر الثقة والتعاون فى شتى المجالات مع كافة المؤسسات والهيئات والدول، مؤكداً على استعداد المتحف الدائم لاستقبال الوفود والزائرين من مختلف بلاد العالم حيث أن المتحف أصبح قبلة السائحين من كل الجنسيات لما له من مكانة حضارية وثقافية وفنية متكاملة كواحد من المقاصد السياحية والأثرية الهامة ذات المنتج الثقافى المتنوع .

وتضمنت الجولة قاعة العرض الرئيسية وقاعة النسيج المصري وقاعة المومياوات الملكية، ورافقهم خلال الجولة الأستاذ محمد مختار كبير الأثريين بالمتحف، حيث قدم خلالها شرحاً تفصيلياً عن محتويات العرض المتحفي وما تتضمنه من مقتنيات أثرية فريدة تحكى تاريخ الحضارة المصرية القديمة و التنوع والتفرد فى المعروضات التي تبرز مهارة وابداع المصري القديم.