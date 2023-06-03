"نقلة".. 9 سنوات من التطور والتحديث في قطاع الصحة بقيادة السيسي

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في عام 2014، شهد قطاع الصحة في مصر تطورات وإصلاحات هامة تهدف إلى تحسين جودة وتوافر وتكافؤ الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات وقوانين وبرامج تشمل كافة جوانب الرعاية الصحية، سواء في المستوى الوقائي أو العلاجي أو التأهيلي.



وفي هذا الإطار، تسعى مصر إلى تحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2030 في مجال الصحة، والتي تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل ومستدام، يرتكز على مبادئ المساواة والعدالة والشفافية والمساءلة، ويستجيب لاحتياجات المواطنين وتوقعاتهم، ويتوافق مع المعايير الدولية في جودة الخدمات والأداء.

ولتحقيق هذه الرؤية، اتخذت مصر خطوات جريئة وحاسمة في إطار إصلاح قطاع الصحة، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تضمن تغطية كافة المواطنين بخدمات صحية متكاملة وشاملة وجودة عالية، بأسعار معقولة، كما أطلقت حزمة من المبادرات الرئاسية، التي استهدفت فئات عرضة للإصابة بأمراض خطيرة أو حرجة، أو تحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

ففي عام 2023، شهدت مصر إنجازات صحية فريدة من نوعها، بفضل هذه المبادرات التي شارك فيها الملايين من المواطنين، والتي ساهمت في رفع مستوى صحتهم وسلامتهم، وخفض معدلات الإصابة والوفاة بالأمراض المزمنة أو المعدية أو الوراثية أو السرطانية، كما ساهمت في تثقيف المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض، والالتزام بالعلاج المناسب، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والحفاظ على النظافة الشخصية والعامة.

مبادرات صحية شاملة

في السنوات الماضية، أطلقت وزارة الصحة والسكان عدة مبادرات صحية شاملة تستهدف فئات مختلفة من المجتمع، وتغطي أمراضًا شائعة وخطيرة، مثل فيروس سي، والأمراض غير السارية، والأورام، والأنيميا، والقوقعة، والتثقيف الصحي.



هذه المبادرات تعتمد على التكامل بين المؤسسات الصحية المختلفة، سواء في القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني، وتستفيد من التكنولوجيا والابتكار في تقديم خدمات سريعة وفعالة ومجانية للمستفيدين.

أبرز هذه المبادرات هي مبادرة 100 مليون صحة، التي بدأت في عام 2018، وتهدف إلى فحص جميع المصريين للكشف عن فيروس سي، والأمراض غير السارية، وتضمنت إنشاء شبكة من 7000 نقطة فحص مجهزة بأجهزة حديثة، وإشراك 60 ألف طبيب وفني صحي، وإطلاق تطبيق إلكتروني لإدارة بيانات المفحوصين.



ونجحت المبادرة في فحص أكثر من 60 مليون مصري حتى نهاية عام 2019، وعلاج أكثر من 1.5 مليون شخص مصاب بفيروس سي، وتوزيع أدوية مجانية للمرضى المصابين بالأمراض غير السارية، كما حصلت مصر على شهادة منظمة الصحة العالمية بأنها أول دولة في العالم تنفذ مبادرة وطنية للقضاء على فيروس سي.

مبادرات صحية للأورام والأطفال

في إطار مبادرة 100 مليون صحة، تم إطلاق مبادرة 100 مليون صحة للأورام في عام 2019، وتهدف إلى فحص جميع النساء المصريات بين سن 18 و70 عاماً للكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.



تشمل المبادرة توفير خدمات فحص وتشخيص وعلاج مجانية للمستفيدات، وتوعية المجتمع بأهمية الفحص الدوري والوقاية من الأورام. تستهدف المبادرة فحص 28 مليون امرأة خلال ثلاث سنوات، وقد تم فحص أكثر من 4 ملايين امرأة حتى نهاية عام 2020.

كما تم إطلاق مبادرة 100 مليون صحة للأطفال في عام 2019، وتهدف إلى فحص جميع الأطفال المصريين بين سن 6 و12 عامًا للكشف عن الأنيميا والقزامة والسمنة، والتي تشمل توزيع مكملات غذائية وبروتينية وفولات حديدية للأطفال المصابين بالأنيميا، وإعداد برامج غذائية ورياضية للأطفال المصابين بالسمنة أو القزامة.

وتستهدف المبادرة فحص 12 مليون طفل خلال عام واحد، وقد تم فحص أكثر من 8 ملايين طفل حتى نهاية عام 2020، وبالإضافة إلى هذه المبادرات، تم إطلاق مبادرات أخرى تستهدف فئات خاصة من المجتمع، مثل مبادرة رؤية بلا حدود، التي تهدف إلى فحص جميع المواطنين فوق سن 50 عاماً للكشف عن أمراض العيون، وتقديم نظارات طبية أو جراحات كاتاراكت أو قزحية مجانية للحالات التي تستدعي ذلك.

مشروع الضمان الصحي الشامل

واحد من أهم المشروعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية في مصر هو مشروع الضمان الصحي الشامل، الذي تم إقرار قانونه في عام 2018، ويهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة وعادلة وجودة لجميع المواطنين، بغض النظر عن قدرتهم المالية أو مكان إقامتهم أو نوع عملهم.



ويعتمد المشروع على نظام تكافلي اجتماعي، يتحمل فيه الدولة تكاليف الخدمات الصحية لغير القادرين، ويساهم فيه المواطنون وأصحاب العمل والحكومة بنسب مختلفة حسب دخلهم وفئتهم.

إنجازات صحية

في عام 2023، شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال الصحة، بفضل المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي استهدفت تحسين جودة وتوافر وعدالة الخدمات الصحية لجميع المواطنين.



وفيما يلي بعض الإحصاءات التي توضح حجم الإنجازات الصحية في مصر خلال عام ٢٠٢٣:



