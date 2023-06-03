«التنسيقية»: اهتمام بالزيادة السكانية والطلاق فى المحور المجتمعى

نظّمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا حول جلسات المحور المجتمعى بـ«الحوار الوطنى»، وذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها «التنسيقية» حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطنى.

وناقش الصالون الملفات التى جرى طرحها خلال جلسات المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، الخاصة بالصحة وقضايا الشباب والأسرة، والتماسك المجتمعى والتعليم والبحث العلمى.

أدارت الحوار النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال الدكتور خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، إن حجم المشاركة بجلسات الحوار فاق التوقعات، مشيرًا إلى أن المشاركين جمّعوا المعلومات والبيانات والإحصائيات بدقة حول الموضوعات المختلفة.

وأعرب «عبدالعزيز» عن إعجابه بأداء أعضاء تنسيقية الشباب فى الجلسات، موضحًا أنهم كانوا على دراية وخبرة فى الأمور التى تمت مناقشتها، كما أعرب عن رضاه تجاه تمثيل الشباب والمرأة فى الجلسات.

وأشار إلى ضرورة أن تحظى توصيات الجلسات السابقة من الحوار بالاهتمام اللازم من قبل الحكومة والبرلمان، نظرًا لما تحتويه من اقتراحات ثرية ومفيدة لتطوير المجتمع وتحسين حياة المواطنين.

من جهته، أكد النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن التحديات التى يواجهها الشباب فى مصر جاءت فى طليعة الاهتمام بجلسات الحوار الوطنى، لافتًا إلى أن اللجنة زارت العديد من الجامعات ومراكز الشباب، لمناقشة الشباب والاقتراب من التحديات التى يواجهونها.

وأضاف «فتحى»: «كان أحد الأسئلة الأكثر إلحاحًا فى أذهان هؤلاء الشباب هو ما إذا كانت أصواتهم ستُسمع حقًا من قبل الحكومة والسلطة التشريعية، وكان هذا مصدر قلق لهم».

وأشار إلى أن الجلسات ركزت على المشاكل التى يواجهها رواد الأعمال الشباب الذين استثمروا فى دول عربية.

وأكدت نيفين عبيد، مقرر لجنة القضايا السكانية بالمحور المجتمعى، أن الحوار الوطنى هو أداة مهمة لمعالجة مشاكل البلاد بشكل متكامل، ويؤكد أن القضايا المجتمعية لا يمكن حلها بمعزل عن غيرها، وأن التقدم فى مجال ما يعتمد على التقدم فى مجالات أخرى.

وقالت «نيفين» إن التكامل فى حل القضايا المجتمعية واضح بشكل خاص فى حالة تحسين أوضاع النساء والأطفال والأسر والشباب، لأنه دون مناخ عام من الانفتاح واقتصاد نابض بالحياة، سيكون من الصعب إحراز تقدم كبير فى هذه المجالات.

ونوهت بأن الحوار الوطنى ذو أهمية خاصة؛ لأنه يتناول القضايا الحاسمة مثل التعليم والصحة، وترتبط هذه القضايا ارتباطًا مباشرًا بالنمو السكانى، الذى كان بمثابة صداع تاريخى للدولة، مضيفة أن المناقشات فى جلسات الحوار تهدف إلى تشخيص الأسباب الجذرية للنمو السكانى، لا سيما فى المناطق الفقيرة، لذلك يجب إعطاء الأولوية لأفقر المحافظات فى التنمية السكانية والإنفاق.

وقالت الدكتورة ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحور المجتمعى هو أحد المحاور المحورية التى تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصرى فى الشارع.

وأوضحت «ريهام» أن مشكلة الطلاق تعد من أكثر القضايا إلحاحًا فى المجتمع المصرى، حيث إن الزيادة فى معدل الطلاق فى السنوات الأخيرة مقلقة وتهدد بشكل مباشر بنية الأسرة، وناقشت اللجنة تأثير الطلاق على الأسرة، خاصة على الأم والأب والأطفال.

وأضافت أن العنف المنزلى هو قضية أخرى تحتاج إلى معالجة عاجلة، كما ناقشت اللجنة انتشار العنف ضد المرأة فى المنزل والعمل والشوارع، موضحة أنه من الضرورى تحديد الأسباب الجذرية لهذا العنف، والعمل على القضاء عليها.