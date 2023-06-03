24 جلسة و1000 مشارك خلال أسبوعين من الحوار الوطنى

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى عقد خلال آخر أسبوعين ٢٤ جلسة حضرها ألفا مشارك، مشيرًا إلى أن عدد المتحدثين فى هذه الجلسات بلغ ٨٠٠ متحدث، وجرت تغطيتها إعلاميًا بواسطة ٤٠٠ صحفى وإعلامى، وناقشت ١٤ قضية، مشيرًا إلى أنه جرى عقد جلسة خاصة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح أنه تمت فى هذه الجلسة الخاصة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، وتم عقد جلستين مطولتين الأربعاء الماضى، وتعددت الآراء بالموافقة والرفض، لافتًا إلى أن الرؤى والمقترحات النهائية ستتم صياغتها بواسطة مقررى لجنة التعليم ضمن المحور المجتمعى، حيث يتم رفعها بعد ذلك للرئيس السيسى؛ لعرض المقترحات أمامه سواء التعديل أو الإلغاء والاستبدال بشىء آخر أو الإضافة.

وشدد على أن الحوار الوطنى ليس جهة تشريع، بل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ هو جهة التشريع، بينما الحوار الوطنى يناقش الأفكار والمقترحات، و«مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب أول مشروع قانون يرد للحوار الوطنى من الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية».

وقال إن الحوار الوطنى يستأنف أعماله اليوم الأحد، وكالمعتاد سيناقش فى هذا اليوم المحور السياسى، ويوم الثلاثاء المحور الاقتصادى، والخميس المحور المجتمعى.

وأوضح أن المحور السياسى سيناقش ٣ قضايا فى لجنتين، فلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى ستناقش فى جلستين عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، لافتًا إلى أن مناقشة عدد الأعضاء مرتبط بالنظام الانتخابى، ولكى يكتمل الحديث عن النظام الانتخابى كان لا بد من الحديث عن عدد أعضاء المجلسين.

وأشار إلى أنه ستتم أيضًا مناقشة قانون حرية تداول المعلومات وهو قانون منصوص عليه فى دستور البلاد ٢٠١٤، مضيفًا: «لا بد من وجود قانون ينظم حرية تداول المعلومات، وبالتالى حرية تداول المعلومات هى بداية الحكم ومن حق كل مواطن معرفة المعلومة الدقيقة من مصادرها».

وذكر أن الواجب على المصدر الحكومى أو الرسمى إبلاغ المواطن بطرق يستطيع الوصول لها بسهولة، وذلك من أجل تكوين رأى للمواطن فى كل ما يخصه.

وبين أنه ستتم مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، التى يصل عددها إلى ٥٠ ألفًا، ولديها قانون ينظم عملها وله لائحة تنفيذية، ويريد البعض أن يعيد النظر فى بعض مواده أو لائحته لكى تعمل هذه الجمعيات بشكل أفضل ينعكس على المواطن.

وبشأن المحور الاقتصادى، قال إنه ستتم مناقشته يوم الثلاثاء، ويشمل موضوعين مهمين، كل موضوع فى جلستين، أولهما أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وستتم أيضًا مناقشات فى لجنة الزراعة والأمن الغذائى، حيث سيتم التحدث عن كل ما يتعلق بالعملية الزراعية.

وبشأن المحور المجتمعى، أوضح أن هناك لجنتين للصحة والشباب، وستتم مناقشة منظومة التأمين الصحى الشامل والنظام الصحى الحكومى المطبق حاليًا، لافتًا إلى أن لجنة الشباب بالحوار الوطنى ستناقش الدعم والتمكين السياسى للشباب عبر تشريعات قانونية، وريادة الأعمال، لدفع الشباب لبدء مشروعات اقتصادية، مع مناقشة مشكلات ذوى الهمم.

وقال إن الحوار الوطنى يسير كما من المفترض أن يسير وبإيقاع اهتمامات المواطنين، مؤكدًا أن الحوار الوطنى محاولة للتعبير عن المواطنين، لكنه لا يمتلك قرارًا ولكن ينقل جميع الأصوات. وأضاف أن كل المشاركين فى الحوار الوطنى ممثلون عن الشعب المصرى، مشددًا على أن الاختلاف بين الأفكار والرؤى لا يفسد للوطن قضية، فالاختلاف فى صالح الدولة. وأشار إلى أن الحوار الوطنى مهمته تنظيم الاختلافات، ومستمر فى طريقه بمشاركة كل الأفكار والآراء، معتبرًا أن نجاح الحوار الوطنى هو هزيمة حقيقية للجماعات الإرهابية، لأنه حدث تاريخى يشارك فيه جميع أطياف الشعب المصرى، ما عدا تلك الفئة التى مارست العنف وجرى تصنيفها إرهابية.