السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يحذر من منصات إخوانية: "مزيد" تبث سمومًا ولا تلتفتوا لما تنشره

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من منصات الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه المنصات ومنها "مزيد" الإخوانية، تعمل على بث السموم، والفبركة والادعاء بالباطل طوال الوقت.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن محمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق والمتخصص في الملف القضائي كتب منشورًا على صفحته الشخصية يرفض فيه إسناد وزارة التخطيط ملف "تأثيث" مجلس النواب في العاصمة الإدارية، وأنه يرى أن مدينة الأثاث في دمياط كانت أولى بالمشروع، موضحًا أن هذا رأيه الشخصي حتى لو هناك من يقبله أو يرفضه.

ولفت الباز إلى أن منصة مزيد الإخوانية أخذت "البوست" وقامت باجتزائه واختصاره بشكل أخل تماما بما يحتويه المنشور، معلقا: "هذه المنصات تبث سموما ويجب ألا نلتفت لما تكتبه تلك المنصات لأنها كاذبة".

محمد الباز منصات الإخوان مزيد اخر النهار

الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الفريق أول محمد زكى ووزير الدفاع الإسرائيلى لبحث ملابسات حادث اليوم

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسى

مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة نقل بمنطقة شق الثعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة