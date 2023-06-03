الباز يحذر من منصات إخوانية: "مزيد" تبث سمومًا ولا تلتفتوا لما تنشره

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من منصات الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه المنصات ومنها "مزيد" الإخوانية، تعمل على بث السموم، والفبركة والادعاء بالباطل طوال الوقت.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن محمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق والمتخصص في الملف القضائي كتب منشورًا على صفحته الشخصية يرفض فيه إسناد وزارة التخطيط ملف "تأثيث" مجلس النواب في العاصمة الإدارية، وأنه يرى أن مدينة الأثاث في دمياط كانت أولى بالمشروع، موضحًا أن هذا رأيه الشخصي حتى لو هناك من يقبله أو يرفضه.

ولفت الباز إلى أن منصة مزيد الإخوانية أخذت "البوست" وقامت باجتزائه واختصاره بشكل أخل تماما بما يحتويه المنشور، معلقا: "هذه المنصات تبث سموما ويجب ألا نلتفت لما تكتبه تلك المنصات لأنها كاذبة".