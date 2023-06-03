عادل حمودة: صلاح حافظ علمنى مليون حرف ولم أصر له عبدًا وإنما صديقًا

قال الإعلامي والصحفي عادل حمودة: "بكل بساطة دخلت روز اليوسف وبقيت فيها ثلاثين عامًا.. من صحفي تحت التمرين في شتاء عام 1967، إلى مسئول عن التحرير في تجربة لفتت أنظار الجميع وقدمت إلى الصحافة والفضائيات نجومًا يصعب حصرهم"، معقبًا:" صلاح حافظ أستاذي الذي علمني مليون حرف ولم أصر له عبدًا وإنما أصبحنا أصدقاء".

وروى حمودة، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة"، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، تفاصيل لقائه الأول بالصحفي الراحل صلاح حافظ، قائلًا: "إنه دخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخلال وجوده في الجامعة بدأ العمل في روزاليوسف صحفيًا تحت التدريب".

وأوضح أنه عندما كان عائدًا من الجامعة تعطل «الترولي باص» وهو أتوبيس كان يسير بالكهرباء، حيث اختفى الترولي باص فيما بعد من القاهرة بسبب كثرة أعطاله، وتعطل الترولي باص أمام مبنى روزاليوسف في شارع قصر العيني".

وتابع: "كنت أحمل كشكولًا أخضر سجلت فيه ما كتبت من قصص قصيرة فكرت في نشر واحدة منها، وعندما دخلت إلى مؤسسة روزاليوسف، وجدت في مدخل المؤسسة محمد أبو طالب موظف الاستقبال الذي كان يغطي رأسه ببريهه مثل توفيق الحكيم".

وأشار إلى أن موظف الاستقبال سأله بصوت مرحب وابتسامة مشجعة، عاوز مين؟ قلت له أريد مقابلة صلاح حافظ، ليرد: "اطلع الدور الخامس وأسأل عنه، سأتصل به الآن".

وأردف: "لم أتصور أن صلاح حافظ نائب رئيس التحرير وأهم كتابها يمكن أن يقابل شابًا مجهولًا يحمل قصة ربما لا تصلح للنشر، لكنها كانت طبيعة روزاليوسف الخالية من العقد البيروقراطية والمؤمنة بالمواهب دون واسطة".

لحظة اللقاء الأول بين عادل حمودة وصلاح حافظ

وواصل: "عندما التقيت صلاح حافظ وقدمت إليه الكشكول الأخضر، راح يقلب أوراقه ويقرأ بعضًا مما كتبت ثم قال: "نحن في حاجة إلى صحفيين لا أدباء.. جئت بـ كشكولك متأخرًا" وعندما شعر صلاح حافظ بإحباطي ابتسم قائلًا: "أهلا بك محررًا تحت التمرين، ادخل صالة التحرير واجلس على المكتب اللي يعجبك".