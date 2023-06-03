السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى وزيرى: زيارة قرينة الرئيس الأمريكى للأهرامات دعاية ضخمة لمصر

مصطفى وزيري
مصطفى وزيري

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين الأعلى للمجلس الأعلى للآثار، كواليس زيارة سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن إلى منطقة الأهرامات، واحتفالها بعيد ميلادها.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الزيارة كان محدد لها في الساعة الـ 8 صباحا، وتنتهي 8.45، إلى أن الزيارة امتدت حتى 9.20 صباحا، واستغرصت أكثر من ساعة وثلث.

وأضاف وزيري أنه تحدث مع جيل بايدن عن قصة أبو الهول، وبناء الأهرمات، وتم التقاط عدد من الصور التذكارية، وتم منحها حدية تذكارية عبارة عن مستنسخ لقلادة فرعونية، لافتا إلى أنها كانت سعيدة جدا بالهدية.

ولفت إلى أنها كانت معجبة جدا بالحضارة المصرية القديمة، وتم الحديث حول الاكتشافات الأثرية، وأن ما تم اكتشافه يمثل 40 % فقط من الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح أن الوفد المرافق لها كان سعيد للغاية، وقامت جيل بايدن بالتقاط عدد من الصور بهاتفها الشخصي، وأنها كتبت تغريدة على حسابها على موقع تويتر أكدت فيها أنه سعيدة بالتواجد وسط الحضارة المصرية، منوهًا بأن هذه التغريدة تساوي ملايين الدولارات من الدعاية.

سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن الأعلى للآثار محمد الباز اخر النهار

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