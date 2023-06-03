السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 34 حالة تعد على مساحة 13 فدان بمركز ومدينة القنطرة غرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن شن حملة مكبرة لإزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة. 


ووجه بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيها رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم السبت، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ١٧ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة ٣٧٣٥ متر مربع، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

هذا إلى جانب إزالة ٤ حالات تعد بمساحة ١٢ فدان و٦ قراريط بولاية الثروة السمكية عبارة عن ردم وتجفيف وزراعات.

كما تم إزالة ١٣ حالة تعد على أراضي زراعية بولاية الزراعة على مساحة ١ فدان عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

جرى إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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