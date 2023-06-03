سامح عاشور: عودة «الإخوان» مستحيلة.. ولولا «30 يونيو» لانتهت مصر لـ100 أو 200 عام

- ١٩٧٥ تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة

- ١٩٨٥ أصبح عضو مجلس نقابة المحامين

- ١٩٩٥ أصبح عضو مجلس الشعب المصرى

- ٢٠٠١ أصبح نقيب المحامين لأول مرة وتولاها ٣ مرات

- 30 يونيو ثورة شعبية تاريخية تكاتف فيها الشعب بكل أطيافه

- قلت لـ«مرسى»: مصر ليست حزب الحرية والعدالة ولا الإخوان

- دستور 2014 طموح جدًا ولم نصل بعد للدرجة التى تجعلنا سعداء بما أنجزناه

- المعركة المقبلة هى معركة تنمية وبناء وإعادة تأهيل المواطن المصرى

«الستينات وما أدراك ما الستينات».. جملة قالها سامح عاشور، المحامى، عضو مجلس الشيوخ نقيب المحامين الأسبق- فى وجه المخلوع محمد مرسى، وتسببت فى تعرضه لهجوم شرس من جماعة الإخوان الإرهابية، لتبدأ معركته مع النظام الإخوانى ويبدأ تعاونه مع شباب حركة «تمرد» ومع القضاة.

حكى سامح عاشور هذه التفاصيل وأكثر، مع الدكتور محمد الباز، خلال برنامج «الشاهد»، ونشرت «الدستور» الجزء الأول من المقابلة، وتستعرض بقية حواره فى جزء ثانٍ.

وكشف «عاشور» عن أن «مرسى» قال له إن النائب العام عبدالمجيد محمود وافق على أن يصبح سفيرًا فى «الفاتيكان»، وأنه تأكد من عدم صحة كلام «مرسى» ومن حوله بمكالمة للنائب العام.

وأكد أن ٣٠ يونيو ثورة شعبية تاريخية، تكاتف فيها أبناء مصر بكل أطيافهم لإنهاء حكم الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه دعم «تمرد» فى بداياتها، وأكد لهم شرعية وقانونية ما يفعلونه.

ولفت إلى أنه وجه رسالة قوية لـ«مرسى»، قال فيها: «مصر ليست حزب الحرية والعدالة، ولا الإخوان عشان نعمل حاجة على مقاسها».

■ ما تفاصيل الموقف الذى جمعك كنقيب للمحامين مع الرئيس محمد مرسى فى أثناء الاحتفال بيوم المحاماة؟

- كان اللقاء فى قاعة المؤتمرات فى مدينة نصر، خلال الاحتفالية بيوم المحاماة، وكان أغلب قيادات جماعة الإخوان فى الصفوف الأولى بالحفل، وأغلب أعضاء مجلس نقابة المحامين كانوا من الإخوان.

عندما وصل الدكتور مرسى للاحتفالية، جلسنا فى الصالون، وأدينا صلاة العشاء، ثم قال لى: «عيّنت النائب العام سفيرًا فى الفاتيكان»، وكان وقتها النائب هو عبدالمجيد محمود، فسألته: «إزاى؟ هو وافق على كده؟»، فرد: «وافق.. المستشار حسام الغريانى بلغنا موافقته».

فاتصلت بالمستشار عبدالمجيد وسألته عن حقيقة موافقته، فنفى تمامًا، وبعد المكالمة أبلغت «مرسى» بما دار فيها، فرد قائلًا: «إزاى ده حسام الغريانى قال إنه موافق».

■ ما الرسائل التى وجهتها خلال احتفالية مرور ١٠٠ عام على إنشاء نقابة المحامين؟

- الرسالة الأولى كانت ردًا على البيان الذى قاله الدكتور محمد مرسى بعد حلف اليمين فى ميدان التحرير، حيث إننى تحدثت عن النقابة من ميلادها حتى حينه، وكل ما بنى فى نقابة المحامين من بنيان سياسى ودوره النقابى وفى الشارع.

ثم قلت لـ«مرسى»: «الستينات وما أدراك ما الستينات يا سيادة الرئيس»، ولم يكن متوقعًا هذه العبارة عندما قلتها، والجمهور لم يكن ينتظرها.. ثم تحدثنا عن مشاكل المحاماة.

وتطرق الحديث إلى مشاكل مصر، وقلت: «شايفين أن الجمعية التأسيسية أصدرها مجلس النواب من أجل تمثيل الشعب المصرى، وهذا يعنى أنهم يريدون جمعية تأسيسية تمثل الجماعة، صحيح فيها ناس محترمة كتير، لكن أنا مش بتكلم على أشخاص، أنا بتكلم على رسالة أو دلالة بأن هناك أغلبية أو أقلية محسوبة مسبقًا على أى تصويت لأى نص من النصوص الموجودة، وبالتالى لا تعبر عن الشعب المصرى»، ووجهت رسالتى للرئيس مرسى: «مصر ليست حزب الحرية والعدالة، ولا الإخوان عشان نعمل حاجة على مقاسها».

■ كيف كانت ردود الأفعال على كلمتك؟

- الرئيس محمد مرسى كان هادئًا جدًا، وأنا أوصلت الرسالة التى كنت أريد توصيلها فى مناسبة مشهودة، خاصة أنها موثقة بالصوت والصورة، وبسبب خطابى فى الاحتفالية شن أعضاء الإخوان هجومًا علىّ داخل مجلس النقابة.

■ ما تفاصيل المعركة التى اشترك فيها القضاة والمحامون؟

- لأول مرة أرى تحالف جميع الهيئات القضائية فى اجتماع دار القضاء العالى، وعندما دعونى للحضور شك كثير من المحامين فى أننى سأحضر، بسبب الخلافات بين القضاة والمحامين، لكنى قلت «إنها قضية وطن وليست قضية محامين أو قضاة».

مرسى عمل دستور يحمى به نفسه من المساءلة القانونية والقضائية، وكان هيبتلع البلد، وأراد أن ينصب نفسه حاكمًا بأمر الله.. لأول مرة أرى القضاة كلهم يتحالفون ضد القرار وهتفوا «يسقط حكم المرشد» وذهلت جدًا من الذى حدث.

■ بعد الإعلان الدستورى المكمم.. كيف بعثت جبهة الإنقاذ من جديد خلال ٢٠١٢؟

- جبهة الإنقاذ جرى تأسيسها فى ٢٠١١، وأعيد إحياؤها فى ٢٠١٢ بعد الإعلان الدستورى الذى استفز الناس، ولكنها عادت دون الإخوان، وكانت أول معركة هى التصويت على الدستور، والتصميم على عدم المشاركة فى لجنة الدستور وعدم مسايرة «الإخوان» فيما تريده.

وتعرضت جبهة الإنقاذ للاختراق عندما ظهرت التحالفات الانتخابية مع جماعة الإخوان الإرهابية، وجرى استقطاب الذين شاركوا فى قوائم الانتخابات التى تركتها جماعة الإخوان.

■ هل الدكتور محمد البرادعى كان يمثل نفسه أم منسقًا فى جبهة الإنقاذ؟

- مع كل انعقاد لجبهة الإنقاذ كان يجرى اختيار رئيس للاجتماع ومتحدث رسمى، وفوجئنا بدعوة الدكتور البرادعى لحضور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، حينما كان وزيرًا للدفاع، ولم نرفض تلك الدعوة حتى لا نعطى لأحد الفرصة لتقسيم الجبهة، ولأن المشهد لم يكن يحتمل سوى المساندة، وبعض الأعضاء كان يشعر بالغيرة لكن تجاوزنا ذلك، وقضيتنا هى إنقاذ البلاد مما نحن فيه.

■ ما كواليس لقائك مع حملة تمرد؟

- أعضاء حملة تمرد شعروا بأنهم بحاجة لغطاء قانونى، وجاءت لى مجموعة كبيرة من شباب الحملة حينها، وجلست مع الشباب وطمأنتهم، وأخبرتهم بأن التمرد حق شرعى وأن الاستمارة قانونية ودستورية، وأنه يمكن إسقاط رئيس الجمهورية بالوسيلة الشعبية المباشرة.

الكثيرون حاولوا التشكيك فى الشباب ودوافعهم، ولكننى كنت شاهدًا على ميلاد الفكرة بتلقائية منهم، وهذا الحراك كان تلقائيًا ورأينا ذلك بأعيننا، وكنت من المعجبين جدًا بأداء الحملة وقبول الناس للفكرة، خاصة أنه لا جهاز أمنيًا يستطيع فرض ذلك، ولا رئيس أو وزير يستطيع فرض ذلك، وكل الناس كانت مع إسقاط نظام حكم الإخوان.

■ كيف كان مؤتمر يوم ٣٠ يونيو فى نقابة المحامين؟

- «عملنا منصة فى شارع رمسيس»، ومن هناك دعونا لإسقاط حكم جماعة الإخوان، كما قلنا إنه من الآن لم يعد هناك رئيس جمهورية اسمه محمد مرسى.

كنت أتكلم مع الناس وقلت: «الرئيس محمد مرسى»، فاعترض الجمهور على كلمة «الرئيس»، حتى قلت «المخلوع».. وحينها صفق الناس.

وأود أن أشير إلى أن لدىّ حفيدًا يدعى «سامح»، كان يردد ما كان يقال من الكبار، وقال لى: «مرسى هايمشى يوم ٣/٧».

■ ما تقييمك للمشهد فى ٣ يوليو والمظاهرات ضد الإخوان؟

- هذا يعد نموذجًا للثورة السلمية التى استخدمت القوة وحققت نتيجة سلمية، وأهم معادلة فى ثورة ٣٠ يونيو هى كيف تستخدم القوة بشكل سلمى وتحقق النتيجة.

ثورة ٣٠ يونيو لم نشهد فيها كتائب تمشى فى الشارع لقتل الناس للوصول إلى الحكم.. أرى أن ٣٠ يونيو كانت حراكًا سلميًا حاصر الإخوان فى رابعة والنهضة.

الشارع المصرى كله لم يكن لديه استعداد أن يتقدم خطوة إلى الأمام لو لم يشعر بوطنية ووجود الجيش معه.

الجيش طمأن الناس للنزول فى الشوارع وشعروا بأن خلفهم قوة تحمى مطالبهم المشروعة، هذه ثورة شعبية ولم تكن انقلابًا، وحماها الجيش، ولولا الجيش ما كانت لتنجح الثورة.

■ ماذا عن فض اعتصام رابعة؟

- جبهة الإنقاذ اجتمعت مع رئيس الوزراء وقتها حازم الببلاوى، قبل فض الاعتصام، وكان يتحدث عن أن كل المحاولات لإنهاء الموقف تفشل وأن ملف المفاوضات كان مفتوحًا.

جماعة الإخوان فى اعتصام رابعة قطعوا ميدان ٤ شوارع وشالوا سلاح.. كيف يحدث ذلك؟ هاتعمل جمهورية يعنى فى ميدان رابعة؟ لماذا تعتصم ومعك سلاح؟ الاعتصام السلمى مفيهوش سلاح. كان هناك إجبار على استخدام العنف، والعنف كان متبادلًا.

■ هل كانت هناك أسباب أخرى تحتم القيام بثورة ٣٠ يونيو؟

- إذا لم تحدث ثورة ٣٠ يونيو كانت الدولة ستدخل فى توريث إخوانى، وينتهى الأمر إلى أن تستفيق الأجيال القادمة بعد ١٠٠ أو ٢٠٠ سنة، الله أعلم.

■ ما تقييمك لممارسات الجماعة بعد ٣٠ يونيو وفض اعتصام رابعة؟

- جماعة الإخوان لم تكن فى أفضل حالاتها، وفقدت القدرة على التفكير السليم؛ لأن نشوة الرئاسة والوصول إلى حكم مصر أثرت كثيرًا فى تفكيرها.

هذا لم يكن تفكير جماعة الإخوان التى كانت عندما تصطدم مع الدولة تعود إلى أدراجها وتأخذ فترة ثم تعود مرة أخرى، وهذا كان يعطيها طول نفس طوال ٨٠ عامًا.

لكن فى ٣٠ يونيو، أصرت «الإخوان» على الصدام مع الدولة بل وتصعيده، وبغير ذكاء شعرت بأنها دولة أخرى تستطيع مواجهة الدولة المصرية.

جماعة الإخوان وقتها فقدت صوابها من الصدمة ومن سرعة ارتداد الشعب المصرى عليها.. «الإخوان» كانت تريد حكم مصر لمدة ٥٠٠ سنة.

المرحوم فؤاد باشا سراج الدين كان له تعبير سياسى دقيق جدًا عن جماعة الإخوان، إذ قال: «الإخوان مثل شخص اشترى عربية ودهنها وركب مرايات وفوانيس وتكييف وبعدين يسوق العربية يدخل فى الحائط، فتتكسر العربية فيبدأ من البداية».

■ هل جماعة الإخوان انتهت أم قادرة على تجديد نفسها؟

- الجماعة ما زالت لديها إمكانات، وهذا يتوقف على حسن التعامل مع ارتداد الجماعة، ونتوقعه، لكن لا أتوقع عودة جماعة الإخوان كما كانت مرة أخرى.. مستحيل.

■ ماذا عن علاقة الجماعة بأنظمة الحكم فى مصر؟

- «الإخوان» لم تستطع التعايش مع نظام الحكم فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

الجماعة أيام جمال عبدالناصر نجحت فى الاختفاء خارج مصر وتراجعت بشكل كبير، ثم عاد أعضاؤها أيام السادات ومبارك وبدأوا يتسربون إلى الحياة.

وهذا لم يحدث فى فترة حكم الرئيس السيسى؛ لأن الرئيس واضح وحاد وحاسم فى هذا الملف.

■ هل تخاف على ٣٠ يونيو؟

- أخاف على ٣٠ يونيو من نسيان التنمية رغم كل الجهود المبذولة حاليًا، ودستور ٢٠١٤ طموح جدًا، ولم نصل بعد للدرجة التى تجعلنا سعداء بما أنجزناه، والمعركة المقبلة هى معركة تنمية وبناء وإعادة تأهيل المواطن المصرى وتطوير الاقتصاد والزراعة بفكر جديد.