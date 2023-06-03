مجلس أمناء مؤسسة القوة الناعمة للرعاية ودار إقامة كبار الفنانين يستعد لجلسة التشغيل الفعلي

أقام مجلس أمناء مؤسسة القوة الناعمة للرعاية ودار إقامة كبار الفنانين برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ مناقشة داخلية لاستعدادات التشغيل الفعلي لدار إقامة كبار الفنانين في مدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك من أجل البدء فعلياً في استقبال الفنانين بدار المسنين؛ وهو أحد مشروعات مؤسسة القوة الناعمة للرعاية.

وأعلن مجلس أمناء دار إقامة كبار الفنانين التابع لمؤسسة القوة الناعمة عن الخطوات النهائية التي وصلوا إليها للبدء فعلياً في تشغيل الدار.

افتتاح مؤسسة القوة الناعمة للرعاية ودار إقامة كبار الفنانين

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية افتتح في شهر ديسمبر الماضي مؤسسة القوة الناعمة للرعاية ودار إقامة كبار الفنانين والمكون من 40 غرفة تم تجهيزها من كافة الاحتياجات التي سوف يطلبها من يسكنها، ويقوم مجلس أمناء تحديد الحالات التي تستحق دخول الدار والحصول على الرعاية الطبية المتوفرة به.

فوز أشرف زكي بجائزة الدولة التقديرية

وكان الفنان أشرف زكي حصول على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون والتي اعنلنت عنها وزارة الثقافة الأيام الماضية.

وقال أشرف زكي في تصريح سابق لـ"الدستور" أن هذة الجائزة تعتبر واحدة من أحلامه التي يريد تحقيقها خلال مسيرته الفنية مشيرا إلى إنها وسام كبير على صدره وتجعله يشعر بمسئولية كبيرة في اختيار خطواته الفنية الفترة المقبلة.

ووجه أشرف زكي الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على منحها له هذه الجائزة الكبيرة، كما وجه الشكر لأكاديمية الفنون والذي كان يترأسها سابقًا، وأنه واحد من خريجيها بالإضافة إلى الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية لدعمها المستمر له وثقتها الكبيرة فيه.

وأضاف زكي أن جائزة الدولة التقديرية سوف تدفعه لتقديم المزيد من الأعمال الفنية التي تليق بالفن والجمهور المصري والعربي بمساعدة نجوم الفن والقوة الناعمة في مصر، موجهًا الشكر لجميع من هنأه بفوزه بالجائزة.

وكانت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعلنت عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي تضم 10 مبدعين، في ثلاثة مجالات هي: (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

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