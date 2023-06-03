الباز عن الحادث الحدودى مع إسرائيل: "رحم الله الجميع وحاسبهم على نياتهم"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن فرد أمن مصري مكلف بالتأمين على الحدود بين مصر وإسرائيل، كان يطارد عناصر تقوم بتهريب المخدرات، وأثناء المطاردة اجتاز الحاجز الأمني فأصبح في الأراضي الإسرائيلية، وحدث اشتباك أسفر عن مقتل 3 عناصر إسرائيلية وإصابة 2، ووفاة الجندي المصري أثناء الاشتباك.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هذه هي الرواية المصرية، أما بعض المنصات العربية تتحدث عن أكثر من كونه حادثا، وتتحدث عن سيناريو آخر مختلف لما جرى، متابعا: "مهما كانت الروايات الأخرى التي تتبناها منصات أخرى، فهناك رواية رسمية مصرية، وبيان المتحدث العسكري المصري وثق ما حدث".

ولفت محمد الباز، إلى أن الذهنية المصرية يحلو لها أن الحادث امتداد للصراع بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى أن ما نعرفه أنه جرى اتصالات وتنسيق بين الجانبين المصري والإسرائيلي للتحقيق في كواليس هذا العمل، وهذا التنسيق مستمر، لأنه لا يجب أن يؤدي هذا الحادث إلى اضطرابات.

واختتم "الباز" حديثه قائلا: "رحم الله الجميع وحاسبهم على نياتهم التي ماتوا عليها".