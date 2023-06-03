مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يكشف موقف المجالس المحلية بعد مطالب بعودتها

قال الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات في الحوار الوطني، إن المجالس المحلية ليست موجودة منذ حوالي 12 عامًا، لافتًا إلى أن الحوار الوطني سيؤدي إلى وجود مشروع قانون يترتب عليه انتخابات المجالس المحلية.

وأضاف الدكتور سمير عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن المجالس المحلية في غاية الأهمية لأكثر من سبب، حيث أنها مهمة من الناحية الدستورية، حيث وصى الدستور عليها، وأكد على ضرورة أن يكون في كل وحدة محلية مجلس محلي، لافتا إلى أن القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979م، ينص على ضرورة وجود مجالس محلية، بالإضافة إلى أنه هناك أمور لابد أن تمر على المجالس المحلية، بغض النظر عن حقيقة دور هذه المجالس المحلية ، حيث يوجد مشروعات الموازنات.

وأوضح أنه في الجلستين الماضيتين للحوار الوطني، وقد كانوا أول جلستين بالنسبة للجنة، تم مناقشة موضوع المجالس المحلية، وخاصة موضوع النظام الانتخابي الذي من المفترض أن يتم على أساسه انتخابات المجالس المحلية، لافتًا إلى أن هناك من طرح نظام القائمة المطلقة، وهناك البعض الآخر طرح نظام القائمة النسبية، وهم الذين يمثلون الأغلبية، وكان هناك أراء أخرى ترى إمكانية الجمع ما بين أكثر من نظام، ما بين القائمة المطلقة وما بين القائمة النسبية والفردي، لكن لم يتم بعد التوصل إلى النظام الذي يتوافق عليه الكل.