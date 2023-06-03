لظلِّى أطوارٌ غريبة

ظِلِّى أمامِى

عتمةٌ صغيرةٌ

لا تَحيا إلا فى النور

برهانُ وجودى

ومعناى الوحيد

أتركُ كلَّ طريق

لا أرى ظِلى يمتدُّ فيه.

أضَعُ أمامَ المصباحِ قبضتى

أَتركُ ظِلَّهَا يكبُرُ بالقَدْرِ الذى يَكفى

لتحطيمِ هؤلاءِ الذين يُفسِدونَ حياتى

وعندما أنجَحُ فى البكاءِ

أكمِلُ سهرتى

صانِعًا بظِلالِ يدَى فوْقَ الحائط

حيواناتٍ وزخارفَ.

لا أطفِئُ المصباحَ

وأقطعُ نوْمِى عدةَ مراتٍ

كى أتأكَّدَ مِن أنَّ ظِلى تحْتِى.

الموتَى وحدَهم

ينامونَ عَرَايَا

وظِلالُهم ليست تحْتَ ضلوعِهم.

الطريقُ إلى موعدِها

لم تَكُنْ مستقيمةً

وكان ظِلِّى يَسبِقُنى بشارِعيْنِ أو ثلاثة.

وضعتُ أصابعى على أصابعِها

وصرختُ:

ظِلُّ يَدَيْنَا ليس متطابِقَا

حضنتُها على الفوْرِ

لأتِيحَ لظلِّهَا فرصةً أخيرة

كى يَتطابَقَ مع ظِلِّى.

فى طريقِ العودةِ

كان الشارعُ خاليًا

إلا مِن ظِلّيْنِ حزينَيْن

يَميلُ كلٌّ مِنْهُمَا إلى جهة.

مرَّةُ أتْلَفْتُ منْجَلًا

لفَرْطِ إصرارى

على قَطْفِ قطعةٍ مِن ظِلِّ شجرة

أَتْلَفْتُ منْجَلًا

كى أقتنِعَ إلى الأبد

بأن الظِّلالَ لا تُقطَعُ أو تتألم

كيفَ أنظُرُ الآنَ

إلى الثقوبِ التى يَمتلِئ بها ظِلِّى؟

كيفَ أنظُرُ لصراخِهِ وقَفْزِه

كلما اصطدمَ قلبُهُ

بحَصَاةٍ أو عُلبَةٍ فارغة؟

لِظِلِّى أطوارٌ غريبة

خطواتُه

لا تَنسَجِمُ أحيانًا مع خطواتى

لا أفهمُ أبدًا

لماذا يَمُدُّ رقبتَه

مثلَ ماسورةٍ

ويُكَوِّرُ باقى جسدِهِ

مثلَ دِبشك؟

لو طاوعتُهُ

ودُسْتُ على الزناد.

مَرَّةً سألتُ جَدَّتى

أيْنَ ظِلُّ النهرِ؟

حَدَّقتْ فى الزراعاتِ ولم تُجبْنِى

ماتتْ جَدَّتى لكنها

تزورُنى فى النُّعَاس.

أسْحَبُها مِن يَدِهَا

انْظُرى يا جَدَّتى

الأولادُ يَسْبَحونَ فى ظِلِّى

البناتُ يَغسِلْنَ فيه الملابِسَ والمواعين

أمَّا الرِّجالُ

فيُرْسِلونَه فى المواسير

إلى الصحراءِ والأدوارِ العالية.

خمسَةٌ وثلاثونَ عامًا

تَكفى بالكَادِ

لكى يَنتَبِهَ المَرءُ إلى ظِلِّه

لستُ نادِمًا على أعوامٍ

عَبَرْتُهَا خلْفَ ظِلالِ الآخرين

لقدْ غفرتُ لنفسى كلَّ شىء

إلا تَبَوُّلِى فى الخلاء

بِلا اكتراثٍ

بأنَّ ما أبولُ عليهِ

ليْسَ سِوَى ظِلِّى.

من ديوان: عظامى شفافة، وهذا يكفى