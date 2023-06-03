4 أفلام تصارع الزمن داخل لوكيشن التصوير للحاق بموسم عيد الأضحى

يواصل عدد من المخرجين في الوقت الحالي تصوير أعمالهم السينمائية الجديدة لكبار النجوم على قدم وساق استعدادا لطرحه هذه الأفلام ضمن موسم عيد الأضحى المقبل.

ويصارع صناع تلك الأفلام الزمن لسرعة الانتهاء من التصوير بشكل كامل ودخول العمل مرحلة الميكساج والمونتاج للحاق بموسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ويرصد الدستور في التقرير التالي الأفلام التي يواصل صناعها التصوير في الوقت الحالي:

فيلم البعبع

اقترب الفنان أمير كرارة على الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد “البعبع”، والذي يخوض به سباق موسم عيد الأضحى المقبل.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن اسرة الفيلم لن يتبقى لهم سوى ايام قليلة ليرفع المخرج حسين المنباوي شعار فركش، ويصبح العمل جاهزًا لعرضه بالسينمات خلال موسم عيد الأضحى، لافتا انهم يواصلون التصوير بشكل يومي سعيا منهم لانهاء العمل خلال أسبوع.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

فيلم تاج

وتواصل المخرجة سارة وفيق تصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد “تاج” الذي يخوض بطولته النجم تامر حسني، والمقرر عرضه بموسم عيد الأضحى المقبل.

ويتبقى لصناع فيلم “تاج” أيام قليلة ويرفع العمل شعار فركش ليدخل بعدها أعمال المونتاج والمكساج حيث يحتوي العمل على العديد من مشاهد الجرافيك، ومن المنتظر أن يُعرض في أكثر من 80 دار عرض سينمائية داخل مصر وعدد كبير من القاعات بخارجها في العالم العربي وأمريكا وأوروبا.

«تاج» الذي يتبقى له أيام قليلة، ويصبح جاهزًا للعرض بموسم عيد الأضحى المبارك، لينافس عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المتنوعة بين الكوميديا والأكشن.

وعلمت "الدستور" أن تامر حسني يعمل على إنهاء أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالمشاهد المصورة بصحبة المخرجة سارة وفيق، حيث يحتوي العمل على العديد من مشاهد الجرافيك، ومن المنتظر أن يُعرض في أكثر من 80 دار عرض سينمائية داخل مصر وعدد كبير من القاعات بخارجها في العالم العربي وأمريكا وأوروبا.

فيلم ع الزيرو

ويواصل المخرج ماندو العدل تصوير المشاهد المتبقية من فيلمه الجديد “ع الزيرو” الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان وتدور أحداثه فى إطار أكشن اجتماعي، حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفله الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "ع الزيرو"، بطولة نيللى كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.



فيلم أبو نسب

ويكثف المخرج رامي إمام عدد ساعات تصوير فيلمه الجديد “أبو نسب” الذي يخوض بطولته شقيقه النجم محمد إمام لسرعة الانتهاء منه استعدادا لطرحه بالسينمات في موسم عيد الأضحى المقبل.

ويعود النجم محمد إمام للسينما من جديد بفيلم أبو نسب ويظهر خلاله بشخصية جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل، ويقع في غرام فتاه تجسدها الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش مدربة تنمية بشرية كوميدية، وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميديه لتنتهي علاقتهما بالزواج.

فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام ياسمين صبري ماجد الكدوانى وفاء عامر هالة فاخر محمد لطفي وعدد من الفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.