لم يهتك سترى بعد رشيد سوى الحائط الذى كان يتلقف نظراتى الشاردة فى صمت، بينما أنا ضائعةٌ ما بين الخيوط. تكرر الأمر أكثر من مرة، مهما اختلفت أنواع الخيوط ما بين الصوف أو القطن أو الحرير أو حتى خيوط الخيش الخشنة.

أصبحت أستعيد ذاكرتى شيئا فشيئًا أمام الحائط، وأحاول أن أسبر الماضى الذى ما زال رشيد ينسج خيوطه حولى محاولًا دسّه فى ذاكرتى المنهكة. ترى بما كنت تفكر وقتها؟ وأى ذكريات كنت تود أن أذكرها، أنا التى لم تكن قد تكونت لى ذاكرة بعد؟

هل أنا أحبك يا رشيد؟ لا أعرف! لم أفكر فى السؤال من قبل، أنا بالطبع أشعر بعاطفة ما، لكنها ليست عاطفة الحب الذى نعنيه، ليس ذاك الحب الذى يدور ما بين رجل وامرأة، أنا أنتمى إليك، هذا إحساسى بالضبط معك، حب الانتماء إلى الصانع الذى صنعنى، حتى فى أوج قسوتك معى لا أملك أن أنفصل عنك، لا أملك أن أفرط فى مشاعر انتمائى إليك، بتخليك عنى تجعلنى لا أحد.. لا شىء.. لا شىء مطلقًا يا رشيد.

وماذا عن سامح؟ هل أحبه أيضًا؟ ربما لم أحبه بالمعنى الحرفى للحب. لم أعرف سببًا لذلك، ربما كنت أدرك أن علاقتى به مجرد علاقة ورقية، لا أعرف هل أقصد بالورقية أنها مجرد علاقة اخترعها لنا المؤلف، أم أنها ورقية لأننى اختزلتها فى تلك الورقة التى كتبناها وسجلها لنا المأذون لتجعل علاقتى به فى إطار الشرع والمجتمع؟ لكنى كنت أحب أطفالى، ربما حبى لهم هو الحقيقة الوحيدة التى عرفتها فى تلك الحياة التى حملتنى إليها يا رشيد.

أتعرف إذا ما أصيب أحدهم بنوبة برد أو سعال، وعجز عن إخراج البلغم أو المخاط العالق فى زوره، كنت أسعل دون قصد فى محاولة منى للمساعدة وكأننى سأقوم بإخراج هذا البلغم العنيد من حلقى أنا.

أتذكر يوم أنجبت إياد، والذى ولد برئةٍ غير مكتملة، احتجزوه فى الحضانة قرابة الشهر، هل تتذكرُ كيف كانت حالتى وقتَها؟ هل تتذكر الآلامَ النفسية والجسدية التى كنت أعانيها بينما أفرغُ صدرى من الحليب فى اليوم الواحدِ أكثرَ من خمسِ مرات، أضغطُ ثديى بمنتهى القوة واحدًا بعد الآخر، أعصرهما فتنعصرُ روحى معهما، أحيانًا كنتُ أراقب قطرات اللبن الأولى وهى تنحدرُ، القطرات الأولى دومًا بلا لونٍ كأنها دموع، كنت أرى الحلمتين الصغيرتين وهما تبكيان شوقًا للطفلِ الذى لم أضمَّهُ إلى حضنى.

شهرٌ كامل لم أره فيه إلا مرات قليلة، فى المرة الأولى كان وجهُه مغطى بقناعٍ طبى لحماية رأسِه من الأشعة المسلَّطة عليه بعد ارتفاع نسبة الصفراء فى دمه، بكيت يومَها بشدةٍ، شعرت للحظة أنه يرفض مجردَ لقاءٍ عابر فيما بيننا، لشهر كامل لم أتعرف إلى ملامحِه كاملةً إلا من خلال ذاك الحاجز الزجاجى السميك، فى إحدى المرات لمحتُ بعض ملامحه، كان نائمًا كالملاك، و«ماسك» جهاز التنفس الاصطناعى مُثبتًا على أنفه ليساعد رئتيه اللتين كانتا أضعفَ من أن تقوما بعملهما بكفاءةٍ من دون مساعدة، كان هذا «الماسك» القاسى يخفى بقيةَ ملامحه، لم أعتد مرافقة سامح فى كل زيارة، تهربت مراتٍ عديدة من زيارة الطفل.

فى المحضن كنت أجلسُ غالبًا على كنبةٍ مصنوعة من الجلد الأسود، كانت الكنبةَ الوحيدة الموجودة هناك، وجهى لمكتب الاستقبال، وظهرى للحاجز الزجاجى الذى يفصلوننا به عن الأطفال، أندسُّ ما بين أمين أو ثلاث، أتابعهن وهنَّ يدخلنَ بالدور إلى غرفة الإرضاع، واحدةٌ منهن على الأقل قد تكون محظوظةً فتحمل طفلها بنفسها لترضعه قبل أن ترجعه للممرضة، بينما الأخريات والأقل حظًا يدخلن ليفرغن ما يثقل أثداءهن من الحليب فى زجاجات معقَّمة لتأخذها إحدى الممرضات وتكتب عليها اسم الطفل واسم أمه.

فى المحضن غالبًا ما يُسمَّى الأطفال بأسماء أمهاتهم، وكأنهم يعلمون أنهن الأكثر عذابًا فى مثل تلك اللحظات، كنت أنظرُ للأمهات وأشعر بجرحٍ غائر فى روحى وبنقصٍ شديد فى ذاك الجزء المستدير والبارز بوضوح فى صدرى، أحاول أن أقف وألقى نظرةً أخرى على الوليد الذى لن يحاولوا إرضاعه قبل أن يتمكن من الاستغناء عن جهاز التنفس الاصطناعى، أسمع أباه وهو يتفاوض مع الممرضة أو الطبيب كى يسمحا لى بالدخول، يحاول أن يقنعهما بأن الطفل لم يشعر بأمه ولم يلمسها منذُ الولادة، ربما يساعده قربُه منها على المقاومة، يرفضُ الطبيب المسئول ككل مرةٍ، ثم يخبرنا بأنهم سيقومون الليلةَ بإجراء محاولةٍ أخرى لفصلِ الطفل عن جهاز التنفس مع مراقبةِ معدَّل تنفسه لتحديد مدى تقدم حالته.

أنفصل فجأة عن كل الموجودين حولى، أتخيل الطفل بشفاهٍ زرقاءَ وصدرٍ مسطَّحٍ وثابت، أكاد أراه وهو عاجزٌ عن التنفس أو حتى الصراخ لتنبيه الموجودين، ألتفت بذعرٍ إلى الطبيب ولا أراه ولا أسمع حتى بقيةَ الحديث، أرى كلَّ المشاهد وهى تتحرك وتمر من أمامى كأننى لا أقعُ فى داخلها، الممرضات والأمهات والأطباء، الجميع فى حالة حركة، حتى هؤلاء الصغار ضعيفى القوى قد يحركون إصبعًا أو يزمون زمةً بسيطة بالشفاه دون أن يُسمَعَ لهم صوتٌ، بينما أنا الوحيدة التى تقف ثابتة كمسمار مدقوقٍ من رأسه فى الأرض، لا أشعر بأى شىء حتى يأتى هو ويقتلعنى بحركةٍ بسيطة من يده التى يسحبنى بها إلى البيت حيث أضطرُّ هناك للتخلصِ من كل الحليب الذى كنت أحوشه منذ الليلة السابقة أملًا فى الحصول على لحظةِ أمومةٍ حقيقية.

بعد فترةٍ بدأت ألاحظ أن رائحةَ الحليب صارت تداهمنى فى كلِّ مكان، فى كل غرفةٍ أفرغت فيها ثديى، أو حتى فى الغرف التى لم أطأها، فى كل ركنٍ جلست فيه أو لم أجلس، أشم رائحته فى كل الأكواب، على الرغم من تخصيصى كوبًٍا واحدًا أملؤه ثم أفرغُه بعدها فى الحوض، كأن رائحةَ الحليب كانت موجودةً فى داخلى أنا، فى جسدى، فى كفى، فى أصابعى، فى أنفى، وربما فى روحى، بعد كل مرة كنت أسكب فيها كوب الحليب فى عين الحوض كنت أضع رأسى بين كفىَّ بينما أقرفص أسفلَ الحوض وأنا أنهنه، وأبكى حرفيًا على اللبن المسكوب.

لهذا كله كنتُ أهرب من تلك الزيارات، كنت أخافُ أن أحب الطفلَ، أن أتعلق به ثم تخطفَه منى فى لحظة، قررتُ فى أحد الأيام أن أفرغَ روحى من المحبةِ والمشاعر التى تتراكم داخلى كهذا الحليب الذى كان يعودُ ليتراكم فى داخل صدرى بعد كل مرةٍ أظن أننى قد تخلصت من آخر نقطةٍ فيه.

ثدياى كانا قد بدآ يتحجران بعدما قررت أن أتوقف عن إفراغهما، كنت يائسةً من عطفك علىّ، لملمت ألبسةَ الطفل التى اشتريتها أثناء حملى، وتلك التى تحصلتُ عليها كهدايا، وضعتها جميعها فى حقيبة سفرٍ صغيرة وأخفيتها بعيدًا عن ناظرى، فككت سريرَه الذى كان لأخته من قبلِه وأعدته إلى مكانِه تحت سريرى الكبير فى غرفتنا أنا وسامح، حاولت أن أعيد كل شىء إلى طبيعته، كنت أقول لنفسى كأنك لم تحملى ولم تنجبى، عدتُ لاهتمامى بالطفلة التى أهملتها، حذفتُ التسعة أشهرٍ الفائتة من ذاكرتى، أسقطت أوجاعى وجرح الولادة الذى لم يكن قد التأمَ بعد من حساباتى، تركت الحليب ليتراكم فى ثديى رغبةً فى أن ينتهى.