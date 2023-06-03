تفاصيل التماس سيدة على "فيسبوك" بتنفيذ حكم لصالحها بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق يتضمن التماس صاحبة الحساب تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحها ضد (أحد الأشخاص، شقيقه - مُقيمان بمحافظة الدقهلية).

بالفحص وبسؤال الشاكية، قررت أنه صادر لصالح شقيقتها حكم قضائي ضد (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) فى قضية "استعراض قوة"، والمقضي فيها بالحبس سنتين لكل منهم.

وبالاستعلام من النيابة العامة أفادت قيام اثنين منهم بالمعارضة فى الحكم لجلسة 5/9/2023، وقيام الآخر بالمعارضة لجلسة 6/6/2023.