عقب استغاثة مواطن.. ضبط لص سرق دراجة نارية بكفر الشيخ

نجحت أجهزة الأمن في كشف تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن واقعة سرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بكفرالشيخ.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة كفر الشيخ) باكتشافه عدم تواجد دراجته النارية حال تواجده بمدينة كفر الشيخ.

بإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية- مقيم بذات المحافظة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وباستدعاء الشاكى تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.