السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط طالب يبيع أسلحة نارية عبر "تيك توك" في الدقهلية

جريدة الدستور

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع "تيك توك" يتضمن مقاطع فيديو لصاحب الحساب يروج لبيع عدد من الأسلحة البيضاء. 

بالفحص تم تحديد مستخدم الحساب المُشار إليه وتبين أنه (طالب مقيم بالدقهلية) أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية، كما تبين وجود تحويلات مالية بالمحفظة الإلكترونية المرتبطة بهاتفه المحمول تؤكد نشاطه الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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