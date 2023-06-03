السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسى

ميسي
ميسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق بشكل رسمي.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري 2022 /2023، حيث يخوض الفريق الباريسي مباراته الأخيرة بالدوري مساء اليوم أمام كليرمونت.

ونشر الحساب الرسمي لفريق باريس سان جيرمان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة " شكرا ميسي 2021-2023".

وكان ميسي قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر قادمًا من برشلونة الإسباني في صيف 2021.

وخلال 74 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان، ساهم في 67 هدفًا من خلال إحراز 32 هدفًا وصناعة 35 هدفًا.

وارتبط اسم ميسي بالعديد من الأندية، من بينها ناديه السابق برشلونة وإنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي.

 

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