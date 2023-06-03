السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"انتظروا مفاجأة الصيف".. وليد توفيق يعلن تحضير عمل فني جديد

وليد توفيق
وليد توفيق

يعيش المطرب اللبنانى وليد توفيق، حالة انتعاشة فنية، حيث أصدر منذ عدة أيام أغنية مصر يا أم السلام، ويستعد لطرح ميني ألبوم خلال الفترة المقبلة.

وعبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أعلن وليد توفيق عن تحضيراته لعمل فنى جديد خلال أيام سيكون مفاجأة.

ونشر صورة له وهو يرتدى قميص بلون تركوازي ونظارة شمسية، وعلق عليها قائلًا:  “في شي جديد عم يتحضر .. شو قولكن .. غنية .. كليب .. لبناني .. مصري".

واستكمل توفيق حديثه: “عطوني رأيكن بالتعليقات وإنطروا مفاجأة الصيف .. بحبكن”

آخر أعمال وليد توفيق

وكان قد انتهى  وليد توفيق من تصوير أغنيته الجديدة والتى تحمل أسم مصر يا أم السلام التي جهزها خصيصا لمصر، الأغنية صوَّرها توفيق في عدة أماكن بالقاهرة الكبرى، منها منطقة الأهرامات، ومشاهد في نهر النيل، فضلًا عن عدد من الشوارع الشهيرة بالقاهرة، لطرحها فى اول مناسبة وطنية في أم الدنيا.

وليد توفيق مصر يا أم السلام ميني ألبوم الانستجرام الصور مصر نهر النيل

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