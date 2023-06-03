موعد إعلان نتيجة إعدادية الغربية 2023

أكد مصدر موثوق داخل مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية أن نتائج الشهادة الإعدادية ستصدر في النصف الثاني من الأسبوع الحالي، وسيتم اعتمادها على الفور من قبل الدكتور طارق راشد رحمى، محافظ الغربية.



صرح المصدر لـ “الدستور”، بأنه جرى التأكد من سير العمل بدقة في رصد الدرجات وفرز الإجابات بدقة تامة لصالح الطلاب. كما حث لجنة النظام والمراقبة المعنية بالشهادة الإعدادية على الالتزام بأقصى درجات الدقة لضمان حقوق الطلاب وعائلاتهم التي قد قدمت جهوداً كبيرة خلال الليالي.





وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرأس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وكان يولي اهتمامًا كبيرًا لسير العمل بشكل سليم. وقد وجّه بضرورة الالتزام بالدقة في الرصد، وفرز كراسات الإجابة بعناية، والمراجعة الجيدة والمتأنية للتقدير وجمع الدرجات، وذلك حرصًا على صالح الطلاب.





جرى إصدار توجيهات من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك لإجراء عمليات الرصد الورقي والالكتروني والمراجعة لكراسات الإجابة، وذلك تمهيداً لاستخراج النتيجة واعتمادها من الدكتور محافظ الغربية في نهاية الأسبوع القادم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، المهندس ناصر حسن، أن هذه العمليات مستمرة، وخلال زيارته للجنة النظام والمراقبة، وجه بضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، وعدم اصطحاب المحمول أو التدخين داخل اللجنة، وتنفيذ تعليمات الأمن.

كما أشاد بالانضباط والجهد المبذول والأداء المتميز لجميع العاملين، وقدم الشكر والتقدير لرجال الشرطة والحماية المدنية على جهودهم في التأمين الكامل للجنة.