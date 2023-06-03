مصرع شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة نقل بمنطقة شق الثعبان

وقع حادث انقلاب سيارة نقل في منطقة شق الثعبان جنوب القاهرة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر. نتج عن الحادث كثافات مرورية، حيث تحركت أوناش المرور لرفع حطام الحادث. تم نقل المصاب إلى المستشفى، بينما تم نقل المتوفى إلى المشرحة بتوجيهات النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من خدمات الطريق المعينة في منطقة شق التعبان بوقوع حادث مروري، وعلى الفور تحرك رجال المرور إلى الموقع لتنظيم حركة السيارات. تم إعداد محضر بالواقعة وتم تكليف النيابة العامة بالتحقيق في الحادث.