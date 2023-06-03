السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-6-2023 (التعاملات المسائية)

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية، حيث سجل سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل" خلال الفترة الماضية نظرًا لارتباط سعره ببعض السلع في الأسواق.

 

سعر الدولار اليوم السبت تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم السبت 3 يونيو 2023 في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

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منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم السبت 3-6-2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 استقرار مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي يستعرض "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي "CIB" مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري         

شهد سعر الدولار اليوم السبت 3 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 3 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

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