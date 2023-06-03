السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الدقى

حريق شقة
حريق شقة

نشب حريق اليوم السبت داخل أحد الشقق السكنية بمنطقة الدقي، وقد قام رجال الحماية المدنية بالانتقال لمكان الحادث، وإخماد الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيالبة العامة التي تولت التحقيق، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، وجار تحديد التلفيات والخسائر.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الدقي.

وقامت إدارة الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

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