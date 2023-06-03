أفلام عيد الأضحى.. أمير كرارة يقترب من إنهاء تصوير "البعبع"

اقترب الفنان أمير كرارة على الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد “البعبع”، والذي يخوض به سباق موسم عيد الأضحى المقبل.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن اسرة الفيلم لن يتبقى لهم سوى ايام قليلة ليرفع المخرج حسين المنباوي شعار فركش، ويصبح العمل جاهزًا لعرضه بالسينمات خلال موسم عيد الأضحى، لافتا انهم يواصلون التصوير بشكل يومي سعيا منهم لانهاء العمل خلال أسبوع.

وكانت شركة سينرجى فيلمز، طرحت برومو الفيلم وكذلك البوسترات الدعائية الخاصة لأبطال العمل حيث تصدر كل بطل بوستر بمفرده، وتضمن برومو الفيلم مشاهد كوميدية وأكشن خلقت حالة من التشويق لدى الجمهور لمشاهدة الفيلم.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.