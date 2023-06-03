السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الثلاثاء.. بدء فعاليات العرض المسرحي "الزيارة الأخيرة" على مسرح 23 يوليو بالمحلة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، إقامة العروض المسرحية بمحافظة الغربية، حيث يشهد مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، فعاليات العرض المسرحي "الزيارة الأخيرة"، وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو الجاري، وحتى يوم 12 من نفس الشهر.

تدور أحداث المسرحية المأخوذة عن قصة الكاتب والرسام السويسري فريدريش دورينمات، حول شرط غريب تشترطه سيدة ثرية من أجل إقامة عدد من المشروعات في قرية فقيرة يعاني أهلها من البؤس، حيث تطالبهم بقتل أحد أفراد القرية، لكنها تقابل بموجة من الرفض الشديد من قبل أهالي القرية، فيما يحاول بعض الأشخاص إقناع السيدة الغنية بالتغاضي عن هذا الشرط المريب، حتى تتكشف بعض الأمور التي تكشف عنها أحداث المسرحية.

"الزيارة الأخيرة" من بطولة فرقة مسرح 23 يوليو المسرحية، ومن بينهم: سيد الحسيني، محمد العطافي، شذا عصام، سلمى كريم، أحمد صالح، عبد العزيز خفاجي، أحمد زكي، دراماتورج حسام العجوز، ألحان أحمد الشريف، أشعار مجدي الحمزاوي، ديكور محمد غانم، كوريوجراف وإضاءة إبراهيم الطنطاوي، مخرج منفذ أحمد عبد السلام، ومن إخراج عبد الرحمن سالم.

يذكر أن العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

الثلاثاء مسرح التزام يوليو بالمحلة الكبري العرض المسرحي الزيارة الاخيرة

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