السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء مناظرة التنسيقية حول "التمييز للمرأة والشباب.. هل أصبح عبئًا على النظام الانتخابي؟"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت منذ قليل مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول ما إذا كان التمييز للمرأة والشباب أصبح عبئا على النظام الانتخابي، أم لا؟.

وكان الدكتور باسل عادل، السياسي والبرلماني السابق، ورئيس كتلة الحوار، قد أكد في جلسة النظام الانتخابي في الحوار الوطني، أن "التمييز للمرأة والشباب الذي من المفترض أن يكون دافعًا للأمام، أصبح عبئًا على النظام الانتخابي". 

يدير المناظرة، النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويشارك في المناظرة؛ الدكتور باسل عادل، السياسي والبرلماني السابق، ورئيس كتلة الحوار، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، ثبت مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

لمشاهدة المناظرة 

https://fb.watch/kX5sGyLs2_/

مناظرة تنسيقية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النظام الانتخابي الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

حفظ الهوية والتراث.. إنجاز 75% من ترميم سجلات قناة السويس بمكتبة الإسكندرية (خاص)

المطربة بوسى تغادر النيابة عقب سماع أقوالها فى "شيكات طليقها"

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

هربًا من الطقس الحار.. غرق طفل أثناء الاستحمام فى مياه ترعة بأسوان

مدرسو وزملاء "شهيدة العلم" بزفتى يبتكرون عدة طرق للتبرع على روحها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة