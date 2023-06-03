السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يعلن رحيل ماريانو دياز مجانًا

ماريانو دياز
ماريانو دياز

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل الدومنيكي ماريانو دياز، مهاجم الفريق، عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويلعب ماريانو دياز ضمن صفوف ريال مدريد منذ انتقاله من فريق ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018، وينتهي عقده مع الفريق بحلول 30 يونيو الجاري.

 

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه على النحو الآتي: "ريال مدريد يود أن يعبر عن امتنانه وعاطفته لماريانو دياز، اللاعب الذي انتمى للفريق من أكاديمية الشباب بين 2011 و2016 والفريق الأول لستة مواسم، وحقق 13 لقبًا، 2 دوري أبطال أوروبا، و3 بطولات لكأس العالم للأندية و2 للسوبر الأوروبي و3 للدوري، ولقب لكأس الملك، ولقبين لكأس السوبر الإسباني".


وأضاف: "ريال مدريد يتمنى له ولعائلته الحظ الوافر في مرحلته المقبلة".

 

وشارك ماريانو دياز في 11 مباراة خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد، ولكن بدون أي مساهمة تهديفية.


ولعب ماريانو دياز 84 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل 12 هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق، من أصل 225 مباراة لعبها طوال مسيرته وسجل 84 هدفًا وصنع 12.

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