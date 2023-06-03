كثافات مرورية أعلى الدائري بسبب حادث تصادم

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة مساء اليوم أعلى الطريق الدائري، وذلك بسبب اصطدام سيارة ملاكي بسور الطريق الدائري في الاتجاه نحو المريوطية.

وكشفت المعاينة الأولية، إصابة السائق بكدمات وجروح مختلفة، جرى نقله إلى المستشفى بعدما استطاع الأهالي إخراجه من داخل السيارة وأن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة من يد السائق مما أدى إلى اصطدام السيارة بالطريق، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باصطدام سيارة ملاكي بسور الطريق عند سلم حي الهرم أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية، وانتقلت قوة أمنية مصحوبة بالإسعاف والأوناش المرورية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي "سوداء اللون" بحاجز الطريق الدائري، وجرى نشر الخدمات المرورية لسحب الكثافات وتسيير حركة المركبات، ورفع آثار الحادث من الطريق.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.