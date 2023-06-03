استرداد 4 أفدنة أملاك دولة وإزالة وإيقاف 18 حالة تعد ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمركز محافظة المنيا، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص وتحويل مرتكب المخالفة للنيابة العامة، تنفيذا لفعاليات المرحلة الأولى والثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات، وذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

قال اللواء هانى بدوى رئيس المدينة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت اليوم من استرداد 4 افدنة أملاك دولة خاصة بدمشير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن قرى دمشير وبنى محمد سلطان وصفط الخمار تمكنت من إزالة 6 حالان تعد زراعة على مساحة 5 قراريط تقريبا ضمن الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تم رصدها عن طريق المتغيرات المكانية تحت إشراف محمد عادل نائب رئيس المدينة وتم تنفيذ الإزالة خلال حملات مكبرة اليوم تحت إشراف نواب رئيس المركز و المدينة محمود أبو كريشة، مصطفى الدبيكى ، الدكتور عبد الظاهر حسن ورؤساء القرى المذكورة عصام معبد ، حمادة جمعة ، محمد سميح وجهات الولاية وبتأمين قوات من الشرطة.

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات، حيث تمكن سامي رشاد يعقوب نائب رئيس المركز وسعد إسحق رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج وإبراهيم محمد رئيس حي غرب و إدارة الإزالات والإشغالات من فك شدة خشبية لدور ثالث علوي خلف قاعة حورس مع تشميع المنزل، إلى جانب إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بحوض العمدة على مساحة 20 سهم وحالة أخرى بحوض واصف على مساحة 10أسهم وتم تسليم الأرض إلى مسئول الجمعية الزراعية.

كما قام عاشور السيد رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوجرج، بإيقاف حالة تعدي داخل الكتلة السكنية بعزبة الشيخ عبدالعظيم بدون ترخيص وتم اصطحاب الخلاطة إلى الوحدة المحلية لقرية أبو جرج كما قام أيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الإزالات وفني تنظيم الإدارة الهندسية بإيقاف حالة بناء مخالف بالدور الثاني العلوي لمنزل مساحتة ١٢٠ متر بشارع مستشفى طب العيون بالمحلج وتم تشميع المنزل والتحفظ على حديد تسليح بالحي، إلى جانب أيقاف حالة تركيب حديد جمالون بقطعة أرض في المهد مساحتها ٤٠٠ متر بتقاطع شارع الحرية مع شارع مستشفى طب العيون بالمحلج وبالتعاون بين مايكل حكيم رئيس حى جنوب مع إدارة الإزالات والإشغالات تم فك شدة خشبية بجوار مسجد عماد وتم رفع الأخشاب.

كما أزال سعد أسحق رئيس الوحدة المحلية ببنى على حالتين تعدى بالبناء على أرض زراعية الأولى بقرية ابشاق بحوض الديسة على مساحة ١٨ سهم والحالة الثانية فى عزبة الجندى منشية جلال على المساحة ٢.٥ قيراط بحوض حلفاية موسى، وإيقاف حالة ثالثة بناء بدون ترخيص وتم التحفظ على الخلاطة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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