النيابة تستدعى أسرة طفل توفى نتيجة إهمال مجمع طبى بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة، التحقيق في واقعة اتهام موظف لمجمع طبي بالإهمال في علاج رضيعه، مما تسبب في وفاته في الطالبية بالجيزة، وأمرت باستدعاء أسرة الطفل للاستماع لأقواله.

وكان المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث الطالبية، تلقى بلاغا من موظف يفيد بتضرره من الإدارة المسئولة عن قسم حضانات الأطفال حديثي الولادة؛ لتسببهم بالإهمال في علاج ابنه الرضيع ما أدى إلى وفاته.

وأضاف أن رضيعه حدثت له حالة من الإعياء بمرض "الصفرا" وتم حجزه داخل الحضانة بالمجمع الطبي يومين لكنه توفي بسبب إهمالهم في علاجه.