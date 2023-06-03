فيتوريا يحسم مصير محمد الشناوى من الانضمام لقائمة الفراعنة

حسم البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مصير انضمام محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، لقائمة الفراعنة التى ستخوض مباراتى غينيا وجنوب السودان .

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى للفراعنة، القائمة النهائية التى ستشارك فى معسكر يونيو الجارى، نهاية الأسبوع الجارى، على أن يبدأ المعسكر يوم 10 يونيو استعدادًا للسفر إلى المغرب يوم 12 من الشهر نفسه.

واستقر فيتوريا على عدم استدعاء محمد الشناوى فى حال عدم سفره للمغرب مع بعثة النادى الأهلى لخوض مباريات الإياب فى بطولة دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى المقرر لها يوم 11 يونيو الجارى.

وجاء قرار فيتوريا بشأن الشناوى بعد قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، باستبعاد محمد الشناوي، من مواجهة الوداد المغربي، المقرر لها مساء غد الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين ، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين، الأولى يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، والمباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

وتضم القائمة المبدئية 7 لاعبين هم: محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش وأحمد حمدي وسام مرسي.