السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المطربة بوسى تغادر النيابة عقب سماع أقوالها فى "شيكات طليقها"

المطربة بوسي
المطربة بوسي

غادرت المطربة بوسي، مقر نيابة المقطم والخليفة الجزئية، أمام المستشار عمرو عبدالرحيم ، عقب سماع أقوالها في واقعة اتهام زوجها هشام ربيع وآخرين بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بقيمة ٨ ملايين جنيه.

كان زوج بوسي يواجه تهما بسرقة إيصالات أمانة قدرت بنحو 8 ملايين جنيه من منتج فني ويدعى فطين، وهو موكل طليقها.

كان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغًا في وقت سابق من موكل طليق المطربة بوسي، يفيد بتحرير محضر ضد هشام ربيع زوج الفنانة بوسي، وذلك لسرقته هو واثنين آخرين لمجموعة شيكات وإيصالات تقدر بـ8 ملايين جنيه.

وتوصل إلى اتفاق مع زوج المطربة بوسي على سداد المبلغ المستحق، إلا أنه امتنع عن سداده بعد سرقته له.

وقال الشاكي، إنه حضر إلى البنك ليقابل زوج بوسي لمتابعة بعض الأعمال التي تربطهما، إلا أنه فوجئ بتواجده رفقة اثنين قاما بالاستيلاء عن طريق الغصب على الشيكات وإيصالات الأمانة التي كانت بحوزته، ثم هربوا بعد قيامهم بارتكاب الواقعة.

وتوجه المنتج الفني إلى القسم التابع وتم تحرير محضر بالواقعة، ومن ثم قيام ضباط المباحث بتقنين الإجراءات، ومواصلة التحريات إلى أن تمكنت من ضبط المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة.

المطربة بوسي مقر نيابة المقطم والخليفة الجزئية سماع اقوال وإيصالات امانة

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