السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التربية والتعليم" تتسلم مركز تدريب شبرا الخيمة للتشييد والبناء

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القليوبية بدء عملية استلام مركز شبرا الخيمة للتشييد والبناء الذي كان تابعا لوزراة الإسكان ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول إهمال وعدم الاستفادة من مركز التدريب المذكور.

وقد تم مناقشة طلب الإحاطة في لجنة الإسكان بمجلس النواب في حضور جميع الجهات المعنية من وزارات الإسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، حيث عرض النائب صورا توضح أن المركز بات مهجورا وتم إثباتها في محضر اجتماع اللجنة.

وأفادت التربية والتعليم بأنه طبقا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن نقل ملكية وتبعية بعض مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي بوزارة الإسكان إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن المركز المذكور قد تم بدء عملية نقل أصوله بالفعل للتربية والتعليم وجاري حصر الأصول والمباني لبحث حالتها وكيفية الاستفادة منها.

وقد أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب بتشكيل لجنة مكونة من مديرية الإسكان ومديرية التربية والتعليم وممثلي الإدارة المحلية  بمحافظة القليوبية والنائب محمد عبد العزيز مقدم طلب الإحاطة لبحث حالة المركز، وكيفية الاستفادة منه بعد اكتمال نقل ملكيته للتربية والتعليم طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وأكدت لجنة الإسكان مجلس النواب استمرار متابعة توصياتها بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز.


 

مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية شبرا الخيمة وزراة الإسكان النائب محمد عبد العزيز مركز التدريب

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