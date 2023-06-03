قضايا الدولة: ترقية 71 مستشارًا لدرجة نائب رئيس الهيئة

انعقدت، اليوم السبت، الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة لتحديد المرشحين للترقية لدرجة نواب رئيس الهيئة لعدد 71 مستشارًا، ولدرجة وكيل الهيئة لعدد 76 مستشارًا.

وأعلن المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، وفق بيان صدر اليوم، حضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ونواب رئيس الهيئة، التي جاءت أسماؤهم كالتالي:

المستشار عبدالعال جرنة نائب الرئيس رئيس التفتيش الفني.

المستشار أحمد فكري صالح نائب الرئيس الأمين العام.

المستشار هاني محمد على نائب الرئيس رئيس المكتب الفني.

والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:

المستشار فوزي شادي نائب رئيس الهيئة.

والمستشار محمد فهمي نائب الرئيس.

والمستشار أحمد ثابت نائب الرئيس.

والمستشار إيهاب سعيد نائب الرئيس.

وأعضاء الجمعية العمومية.