السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير: اجتماع "أوبك" لم يناقش أي موضوعات مرتبطة بالسوق

ارشيفية
ارشيفية

أفادت تقارير صحفية، بأن اجتماع "أوبك" لم يناقش أي موضوعات مرتبطة بالسوق، موضحة أن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر في الرابع من يونيو، من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم.

وانتهى اجتماع منظمة "أوبك"، منذ قليل، في ظل مؤشرات متضاربة حول احتمالية إعلان المزيد من التخفيضات لتستمر تقلبات أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وفي السياق، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% بدعم من إقرار الكونجرس الأمريكي اتفاق سقف الدين الذي يجنّب الحكومة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم التخلف عن سداد ديونها فضلا عن نشر بيانات الوظائف التي عززت الآمال في توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار أو 2.5% إلى 76.13 دولار للبرميل عند التسوية، بينما سجل خسائر أسبوعية نحو 1.1، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2.3% إلى 71.74 دولار عند التسوية، فيما انخفض 1.3% خلال الأسبوع.

البترول والثروة المعدنية الفائدة في الولايات المتحدة المهندس طارق الملا وزير البترول خام غرب تكساس الوسيط خام غرب تكساس جمهورية التشيك أوبك

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