السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيل بايدن عن زيارتها لأهرامات الجيزة: “كنت محظوظة”

زيارة جيل بايدن للأهرامات
زيارة جيل بايدن للأهرامات

أعربت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدة الولايات المتحدة الأولى، اليوم السبت، عن سعادتها بزيارة أهرامات الجيزة وذلك ضمن زيارتها إلى مصر منذ أمس ضمن جولة لها بدول المنطقة.

وقالت جيل بايدن في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: "كنت محظوظًة بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة، مشيرة إلى أن القيام بهذا الأمر شىء "رائع" تبدأ بها يومها في مصر.

وأجرت جيل بايدن أجرت أمس زيارة إلى جامع الأزهر الشريف، وقالت في تغريدة عبر حسابها على تويتر إنه يمكن إيجاد أرضية مشتركة من خلال فهم ديانات بعضنا البعض.

 ونشرت جيل بايدن صورة لها من أمام أهرامات الجيزة وأبو الهول رفقة الوفد الأمريكي المرافق لها.

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إشادات بزيارة جيل بايدن للأهرامات

وعلق الكثير من رواد موقع تويتر على الزيارة، معربين عن انبهارهم بالحضارة المصرية.

وقال أحد المعلقين على صورة بايدن من أمام الأهرامات: "لا استطيع الانتظار أريد رؤيتهم بنفسي".

فيما قال مستخدم آخر: "أنا متأكد من أنهم كانوا سعداء للغاية بوجودك هناك في مصر".

وأشاد آخرون بعظمة الأهرامات معلقين على صورة جيل بايدن بأن الخلفية رائعة حيث يظهر أبو الهول وأهرامات الجيزة في الصورة التي شاركتها مع متابعيها، قائلين “يا له من مظهر أنيق، ومشهد جميل شكرا لك على مشاركتها".

جيل بايدن الولايات المتحدة اهرامات مصر جيل الأزهر الشريف

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