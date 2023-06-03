السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل اليونايتد.. راشفورد وسانشو يقودان الهجوم أمام السيتى فى نهائى كأس الاتحاد

اليونايتد
اليونايتد

كشف الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام السيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ويقود هجوم اليونايتد في لقاء اليوم ماركوس راشفورد ويجاوره جادون سانشو وبرونو فيرنانديز.

 

ويبدأ في خط الدفاع بيساكا، ليندلوف، فاران ولوك شاو.

 

تشكيل اليونايتد.. راشفورد وسانشو يقودان الهجوم أمام السيتي في نهائي كأس الاتحاد

 

حراسة المرمى: دي خيا

 

خط الدفاع: بيساكا، فاران، ليندلوف، شاو

 

خط الوسط: فيرنانديز، فريد، كاسيميرو، إريكسن

 

خط الهجوم: راشفورد، سانشو

قد يهمك أيضا:

مانشستر يونايتد يتفوق تاريخيًا على السيتى قبل موقعة نهائى كأس الاتحاد

 

موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "ويمبلي".

 

سيكون هذا هو اللقاء الثالث بين السيتي ويونايتد فى ملعب ويمبلي، حيث يأتي الاثنان الآخران فى 2011، وفاز السيتيزنز بمباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1-0 ، بينما فاز الشياطين الحمر 3-2 فى الدرع الخيرية.

اليونايتد تشكيل اليونايتد راشفورد سانشو السيتى

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

وزير التجارة والصناعة: مصر تتمتع بمختلف المقومات لتوطين صناعة سيارات

قرار جديد بشأن زوج الإعلامية أميرة أبوشنب

رئيس الوزراء يتابع العمل بخطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

أبوهميلة: الرئيس السيسى أعاد لمصر مكانتها وريادتها عالميًا وإقليميًا بسياسة متوازنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة