تشكيل اليونايتد.. راشفورد وسانشو يقودان الهجوم أمام السيتى فى نهائى كأس الاتحاد

كشف الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويقود هجوم اليونايتد في لقاء اليوم ماركوس راشفورد ويجاوره جادون سانشو وبرونو فيرنانديز.

ويبدأ في خط الدفاع بيساكا، ليندلوف، فاران ولوك شاو.

تشكيل اليونايتد.. راشفورد وسانشو يقودان الهجوم أمام السيتي في نهائي كأس الاتحاد

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا، فاران، ليندلوف، شاو

خط الوسط: فيرنانديز، فريد، كاسيميرو، إريكسن

خط الهجوم: راشفورد، سانشو

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موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "ويمبلي".

سيكون هذا هو اللقاء الثالث بين السيتي ويونايتد فى ملعب ويمبلي، حيث يأتي الاثنان الآخران فى 2011، وفاز السيتيزنز بمباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1-0 ، بينما فاز الشياطين الحمر 3-2 فى الدرع الخيرية.