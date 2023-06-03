تشكيل مانشستر سيتى.. أورتيجا يحرس المرمى والقوة الضاربة تهاجم اليونايتد
أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وغريمه مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويدخل "السيتي" اللقاء بالقوة الضاربة، حيث يقود الهجوم إيرلينج هالاند ويجاوره جاك جريليش وبيرناردو سيلفا.
بينما يحرس عرين السيتي الحارس البديل أورتيجا مورينو، حيث يجلس على مقاعد البدلاء الحارس البرازيلي إيدرسون.
تشكيل مانشستر سيتي.. أورتيجا يحرس المرمى والقوة الضاربة تهاجم اليونايتد
حراسة المرمى: أورتيجا.
خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، أكانجي.
خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندجان.
خط الهجوم: جريليش، هالاند، سيلفا.
موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "ويمبلي".
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
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