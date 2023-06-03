تشكيل مانشستر سيتى.. أورتيجا يحرس المرمى والقوة الضاربة تهاجم اليونايتد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وغريمه مانشستر يونايتد، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدخل "السيتي" اللقاء بالقوة الضاربة، حيث يقود الهجوم إيرلينج هالاند ويجاوره جاك جريليش وبيرناردو سيلفا.

بينما يحرس عرين السيتي الحارس البديل أورتيجا مورينو، حيث يجلس على مقاعد البدلاء الحارس البرازيلي إيدرسون.

تشكيل مانشستر سيتي.. أورتيجا يحرس المرمى والقوة الضاربة تهاجم اليونايتد

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، أكانجي.

خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندجان.

خط الهجوم: جريليش، هالاند، سيلفا.

City's FA Cup final line-up 💪



XI | Ortega Moreno, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Bernardo, Grealish, Haaland



SUBS | Ederson, Phillips, Ake, Laporte, Alvarez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/v2Ocmk6A6I — Manchester City (@ManCity) June 3, 2023

موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "ويمبلي".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

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